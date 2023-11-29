Россиянам дали предновогодние советы, как не отравиться горошком и кукурузой из банки Эксперт Хатамова посоветовала выбирать консервированный горошек мозговых сортов 29 ноября, 10:02 Для консервирования подходят только определённые сорта гороха. Обложка © Unsplash

Приближаются новогодние каникулы — пора подарков, ёлок, мандаринов и всеми любимых салатов. Незаменимыми ингредиентами этих блюд являются консервированные продукты, например горошек и кукуруза. Как выбрать качественные консервы и не отравиться, узнал Лайф.

Горошек

Оказывается, для консервирования подходят только определённые сорта, поэтому в магазинах лучше выбирать горошек так называемых мозговых сортов, так как его зёрна остаются мягкими и буквально тают во рту. Также не стоит покупать восстановленные продукты.

"Если на этикетке написано, что продукт восстановленный, значит, консервы произведены из высушенного горошка. Вкус у таких зёрен пресноватый, а текстура более жёсткая и грубая", — рассказала Лайфу менеджер по качеству СТМ "Мой маркет" Зарина Хатамова.

Хранить консервированный горох нужно в тёмном и прохладном помещении — в подвале, на балконе, в погребе или холодильнике. Если не израсходуете всю банку сразу, переложите горошек в стеклянную или керамическую тару с закрытой крышкой. Так продукт не заветрится и не потеряет вкусовые качества, советует эксперт.

Кукуруза

Когда выбираете консервированную кукурузу, обращайте внимание на состав. Он должен быть максимально простым: зёрна кукурузы, вода и соль (иногда может содержать сахар). Заливка должна быть полупрозрачной, молочного оттенка. Зёрна — однородные по цвету, ярко-жёлтые и без пятен. Лучше отдавать предпочтение кукурузным консервам, изготовленным летом или в начале осени, так как в них зёрна будут молодыми, сладкими и вкусными.

Маринованные томаты

Здесь нужно обращать внимание на внешний вид. Томаты должны быть чистыми, целыми, однородными по размеру и цвету, а также не сморщенными, не мятыми и без механических повреждений. Проверьте количество томатов в банке. Их доля в общей массе должна составлять не менее 60%, иначе это рассол, а не овощи в нём. Кстати, если крышка банки вздута, то продукт может быть испорчен.

Тушёнка

Тушёная говядина — это мясные консервы с высоким содержанием мяса, причём его лучших частей — сочных кусочков без костей, хрящей, сухожилий и грубой соединительной ткани. Такой состав характерен для консервов, изготовленных по ГОСТу. В них массовая доля мяса и жира должна быть не менее 56,5% для консервов высшего сорта и не менее 54% — для консервов первого сорта, уточняет Хатамова.

При выборе тушёнки обратите внимание на банку — она должна быть в хорошем состоянии: без вмятин, вздутостей, подтёков и ржавчины. Если дефекты есть, значит, консервы неправильно хранили или транспортировали.

Тунец

Обычно тунец консервируют в собственном соку, растительном масле или томатном соусе. Лучше выбрать первый вариант.

Обратите внимание на состав консервированного филе: там должны быть только тунец, вода и соль. Куски рыбы в консервах могут быть как раздельными, так и представлять однородную массу, но мясо должно быть волокнистым. Из всех видов тунца стоит выбирать желтопёрого: кусочки плотные, большие и цельные.

Как подчеркнула эксперт, рыбные консервы — лидеры по количеству легкоусвояемого белка. Продукт подходит для разнообразного рациона, его часто добавляют в салаты, закуски, вторые блюда, супы, соусы.

Кстати, кукуруза содержит большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Ещё одним из главных плюсов зёрен этого продукта является содержание клетчатки. Диетологи считают, что кукуруза является той едой, которой не хватает современному человеку. О пользе этого продукта читайте в материале Лайфа.

Авторы Александра Вишнякова