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22 сентября, 11:31

Эндокринолог объяснила, зачем 33 раза пережёвывать кукурузу и что будет, если этого не делать

Врач Павлова: У человека недостаточно ферментов, чтобы переварить кукурузу

<p>В организме человека недостаточно ферментов и кишечных бактерий, чтобы справиться с количеством целлюлозы даже в одном початке кукурузы. Фото © <a href="https://www.pexels.com/ru-ru/photo/5528982/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zen Chung / Рexels </a></p>

В организме человека недостаточно ферментов и кишечных бактерий, чтобы справиться с количеством целлюлозы даже в одном початке кукурузы. Фото © Zen Chung / Рexels

Организм человека не может полностью переварить кукурузу — у нас просто недостаточно ферментов и кишечных бактерий, чтобы справиться с количеством целлюлозы даже в одном початке. Об этом россиянам рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

По её словам, если переесть кукурузы, тяжесть в желудке, несварение и повышенное газообразование почти обеспечены.

"Можно ли облегчить переваривание? Да, если тщательно жевать. Волшебные 33 жевательных движения на каждый укус. Напоминаю, что цифра условна. Сырая или варёная? В теории свежая кукуруза содержит больше витаминов, но без тепловой обработки она и усваивается гораздо хуже, поэтому вероятная польза от сырого лакомства может быть легко перекрыта", написала врач в своём телеграм-канале.

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А ранее эндокринологи посоветовали россиянам быть осторожными с "коварными" курагой и сушёным манго. Несмотря на свою полезность, сухофрукты способны стать причиной набора лишнего веса, особенно если потреблять продукт в большом количестве. Кроме того, Лайф рассказывал, что не всё варенье является одинаково полезным для организма. Так, покупной десерт лишён большей части витаминов из-за длительной термической обработки, а вот домашнее лакомство позволит укрепить иммунитет в период дождей.

Алексей Берковиц
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