Эндокринолог объяснила, зачем 33 раза пережёвывать кукурузу и что будет, если этого не делать

Организм человека не может полностью переварить кукурузу — у нас просто недостаточно ферментов и кишечных бактерий, чтобы справиться с количеством целлюлозы даже в одном початке. Об этом россиянам рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

По её словам, если переесть кукурузы, тяжесть в желудке, несварение и повышенное газообразование почти обеспечены.

"Можно ли облегчить переваривание? Да, если тщательно жевать. Волшебные 33 жевательных движения на каждый укус. Напоминаю, что цифра условна. Сырая или варёная? В теории свежая кукуруза содержит больше витаминов, но без тепловой обработки она и усваивается гораздо хуже, поэтому вероятная польза от сырого лакомства может быть легко перекрыта", — написала врач в своём телеграм-канале.