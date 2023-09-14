Эндокринолог советует быть осторожными с "коварными" курагой и сушёным манго

Несмотря на свою полезность, сухофрукты способны стать причиной набора лишнего веса, особенно если потреблять продукт в большом количестве. Об этом рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова.

"Сухофрукты, с одной стороны, очень полезны, а с другой — очень коварны. Их зачастую готовят в сиропе. Сочная, чуть прозрачная курага, блестящий чернослив, красивые дольки манго и папайи", — перечислила она.

По её словам, сухофрукты из-за сиропа очень калорийны, особенно если поставить их в тарелке на письменный стол и постоянно ими перекусывать. Поэтому продукт следует потреблять небольшими порциями и только после еды, посоветовала медик. Иначе есть риск переедания.

А вот совсем отказываться от сухофруктов, боясь потолстеть, тоже не стоит. Так, чернослив отлично помогает настроить работу пищеварительной системы, а инжир и курага полезны для сердца, напомнила доктор.