Лайф узнал, какие два продукта подорожают после Нового года

Цены на сыр и молочную продукцию в январе поднимутся на 10% из-за дорожающей логистики и стоимости производства. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на аналитиков.

По данным телеграм-канала, в 2024 году прибавят в цене марки "Российский" и "Гауда". В 2022-м они стоили 650–700 рублей за килограмм, в 2023-м — около 800 рублей, а в следующем году их стоимость может приблизиться к 850–900 рублям. Ещё дороже будут "Пармезан" и "Камамбер" — сейчас их цена стремится к двум тысячам рублей.

Эксперты отмечают, что рост в 10% — это ещё наиболее оптимистичный прогноз, к середине года цены могут подскочить на 15%. Сырная тарелка, куда входит десять сортов по 35 граммов, к Новому году будет стоить 600 рублей, при этом сейчас цена составляет примерно 500 рублей. Сыровар Олег Сирота пояснил, что такие изменения связаны с выросшей в цене логистикой и издержками, в частности дорогими компонентами для производства, которые везут из других стран.