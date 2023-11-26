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26 ноября, 11:18

Лайф узнал, какие два продукта подорожают после Нового года

SHOT: Цены на сыр и молочную продукцию в январе поднимутся на 10%

Цены на сыр и молочную продукцию в январе поднимутся на 10% из-за дорожающей логистики и стоимости производства. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на аналитиков.

По данным телеграм-канала, в 2024 году прибавят в цене марки "Российский" и "Гауда". В 2022-м они стоили 650–700 рублей за килограмм, в 2023-м — около 800 рублей, а в следующем году их стоимость может приблизиться к 850–900 рублям. Ещё дороже будут "Пармезан" и "Камамбер" — сейчас их цена стремится к двум тысячам рублей.

Эксперты отмечают, что рост в 10% — это ещё наиболее оптимистичный прогноз, к середине года цены могут подскочить на 15%. Сырная тарелка, куда входит десять сортов по 35 граммов, к Новому году будет стоить 600 рублей, при этом сейчас цена составляет примерно 500 рублей. Сыровар Олег Сирота пояснил, что такие изменения связаны с выросшей в цене логистикой и издержками, в частности дорогими компонентами для производства, которые везут из других стран.

Главный съедобный символ Нового года стал доступнее для россиян

Главный съедобный символ Нового года стал доступнее для россиян

Ранее Лайф рассказывал, что главный новогодний салат — оливье — подорожал минимум на 45% за год. Цены подскочили из-за повышения стоимости ингредиентов.

Обложка ©

Unsplash / Andra C Taylor Jr

Никита Осипов
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