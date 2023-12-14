Эксперт после шутки Путина рассказал, какие напитки лучше закусывать оливье и селёдкой под шубой

Когда говорят о сочетаниях алкоголя, у нас вино не закусывают, а наоборот, еду запивают вином. Но раз президент сказал, что закусывать, он у нас с юмором, соответственно, давайте подумаем, что закусывать. Во-первых, [рассмотрим] салат оливье, особенно если туда добавлено тёртое яблочко, как в фильме "Служебный роман"

Юрий Юдич Руководитель аналитической группы "Алкоэксперт"