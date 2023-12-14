Эксперт после шутки Путина рассказал, какие напитки лучше закусывать оливье и селёдкой под шубой
Эксперт Юдич: Селёдкой под шубой можно закусывать пиво, а оливье — брют
Во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина попросили выбрать между двумя популярными новогодними салатами — оливье и селёдкой под шубой. Однако президент ответил, что всё зависит от того, что закусывать. Эксперт Юрий Юдич в беседе с Лайфом рассказал, с чем лучше сочетать эти новогодние блюда.
Когда говорят о сочетаниях алкоголя, у нас вино не закусывают, а наоборот, еду запивают вином. Но раз президент сказал, что закусывать, он у нас с юмором, соответственно, давайте подумаем, что закусывать. Во-первых, [рассмотрим] салат оливье, особенно если туда добавлено тёртое яблочко, как в фильме "Служебный роман"
По мнению Юдича, лучше всего оливье сочетать с белыми винами хорошей кислотности, например брют, — российский, кстати, произведён по классической технологии и выдержан в бутылке.
"А что касается селёдки под шубой, всё-таки селёдка — это блюдо солёное и, конечно, для солёных блюд вино не всегда хорошо подходит, поэтому, я думаю, здесь всё-таки подойдёт какой-то крепкий напиток или пиво", — заключил Юдич.
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Напомним, в четверг, 14 декабря, в Гостином Дворе прошла совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства традиционно подвёл итоги года и ответил на вопросы жителей страны. Совмещённая прямая линия и пресс-конференция Путина длилась 4 часа 4 минуты.
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