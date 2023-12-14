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14 декабря, 13:33

Совмещённая прямая линия и пресс-конференция Путина длилась 4 часа 4 минуты

В Москве завершилась совмещённая прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году глава государства отвечал на вопросы граждан и журналистов 4 часа 4 минуты.

В ходе мероприятия российский лидер затронул целый ряд тем, в том числе внешнюю политику и спецоперацию на Украине. Всего он ответил на 67 вопросов.

"Зачем?": Путин ответил на вопрос о возможности новой волны мобилизации

"Зачем?": Путин ответил на вопрос о возможности новой волны мобилизации

Напомним, сегодня в московском Гостином Дворе Владимир Путин ответил на вопросы россиян, а также региональных, федеральных и иностранных журналистов. В частности, глава государства назвал укрепление суверенитета России своей главной задачей в случае переизбрания, отметил рекордно низкий уровень безработицы и заявил, что уверен в нашей победе в спецоперации. Лайф писал и о других важных тезисах президента.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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