Совмещённая прямая линия и пресс-конференция Путина длилась 4 часа 4 минуты

В Москве завершилась совмещённая прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году глава государства отвечал на вопросы граждан и журналистов 4 часа 4 минуты.

В ходе мероприятия российский лидер затронул целый ряд тем, в том числе внешнюю политику и спецоперацию на Украине. Всего он ответил на 67 вопросов.