Совмещённая прямая линия и пресс-конференция Путина длилась 4 часа 4 минуты
В Москве завершилась совмещённая прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году глава государства отвечал на вопросы граждан и журналистов 4 часа 4 минуты.
В ходе мероприятия российский лидер затронул целый ряд тем, в том числе внешнюю политику и спецоперацию на Украине. Всего он ответил на 67 вопросов.
Напомним, сегодня в московском Гостином Дворе Владимир Путин ответил на вопросы россиян, а также региональных, федеральных и иностранных журналистов. В частности, глава государства назвал укрепление суверенитета России своей главной задачей в случае переизбрания, отметил рекордно низкий уровень безработицы и заявил, что уверен в нашей победе в спецоперации. Лайф писал и о других важных тезисах президента.
LIFE / Павел Баранов