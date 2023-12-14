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Регион
Опубликовано 14 декабря 2023, 13:04
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Путин заявил, что уверен в победе России в СВО

Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии выразил уверенность в победе России в СВО. Также глава государства заявил, что с удовольствием снова посетит Луганск, отметив, что уже приезжал туда, но незаметно.

Путин заявил, что с удовольствием снова приедет в ЛНР, а также выразил уверенность в победе России в СВО. Видео © LIFE

"Тем не менее по Луганску проехал. Хочу повторить: всё выглядит довольно скромно, не так, как в Москве, но у вас всё так убрано, чисто, аккуратно. Это говорит об уровне общей культуры людей. О характере тех, кто живёт в Донбассе, говорить уже не надо: столько лет боролись, и побеждают, уверен, победа будет за нами", — указал Путин.

Президент поблагодарил всех жителей Донбасса, а также пожелал им успехов.

Путин поблагодарил россиян за помощь бойцам в зоне СВО
Путин поблагодарил россиян за помощь бойцам в зоне СВО

Ранее Путин указал, что в 2023 году по контракту в ВС РФ уже набрано 486 тысяч человек. Помимо того, президент РФ подчеркнул, что добровольцы в зоне СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с кадровыми военными.

Как сообщал Лайф, в четверг, 14 декабря, в Гостином Дворе проходит совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства традиционно подводит итоги года и отвечает на вопросы жителей страны.

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LIFE / Павел Баранов

Дарья Нарыкова
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