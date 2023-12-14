Путин заявил, что уверен в победе России в СВО

Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии выразил уверенность в победе России в СВО. Также глава государства заявил, что с удовольствием снова посетит Луганск, отметив, что уже приезжал туда, но незаметно.

"Тем не менее по Луганску проехал. Хочу повторить: всё выглядит довольно скромно, не так, как в Москве, но у вас всё так убрано, чисто, аккуратно. Это говорит об уровне общей культуры людей. О характере тех, кто живёт в Донбассе, говорить уже не надо: столько лет боролись, и побеждают, уверен, победа будет за нами", — указал Путин.