Путин поблагодарил россиян за помощь бойцам в зоне СВО
Российские власти приветствуют частную помощь бойцам специальной военной операции (СВО) на передовой и не ограничивают её, но на 99,9% всё делает государство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Государство этим занимается. 99,9% усилий в периоде — это государство. Но люди это делают [организуют сбор помощи] от души, и мы это приветствуем и не будем это ограничивать, только хочу поблагодарить их за это", — подчеркнул российский лидер в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
С начала СВО в каждом субъекте России была организована поддержка военных на региональном и муниципальном уровнях, а также на уровне отдельных организаций. На передовую поставляются в том числе собранные за счёт компаний и неравнодушных россиян гуманитарная помощь, спецодежда, расходные материалы, маскировочные сети. Кроме того, приобретаются дроны, которые используются для разведки, а также рации и бинокли.
Ранее Путин указал, что в 2023 году по контракту в ВС РФ уже набрано 486 тысяч человек. Помимо этого, президент РФ подчеркнул, что добровольцы в зоне СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с кадровыми военными.
Как сообщал Лайф, в четверг, 14 декабря, в Гостином Дворе проходит совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства традиционно подводит итоги года и отвечает на вопросы жителей страны.
LIFE / Павел Баранов