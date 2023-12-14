Путин поблагодарил россиян за помощь бойцам в зоне СВО

Российские власти приветствуют частную помощь бойцам специальной военной операции (СВО) на передовой и не ограничивают её, но на 99,9% всё делает государство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Государство этим занимается. 99,9% усилий в периоде — это государство. Но люди это делают [организуют сбор помощи] от души, и мы это приветствуем и не будем это ограничивать, только хочу поблагодарить их за это", — подчеркнул российский лидер в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

С начала СВО в каждом субъекте России была организована поддержка военных на региональном и муниципальном уровнях, а также на уровне отдельных организаций. На передовую поставляются в том числе собранные за счёт компаний и неравнодушных россиян гуманитарная помощь, спецодежда, расходные материалы, маскировочные сети. Кроме того, приобретаются дроны, которые используются для разведки, а также рации и бинокли.