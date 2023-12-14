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Регион
Опубликовано 14 декабря 2023, 11:04
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Путин: В зоне боевых действий СВО находится 617 тысяч человек

В зоне боевых действий спецоперации находится 617 тысяч человек. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии.

"Протяжённость линии [боевого] соприкосновения — свыше двух тысяч километров. В зоне боевых действий находится 617 тысяч человек [в составе группировки]", — отметил он.

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В ходе пресс-конференции Путин также заявил, что в 2023 году по контракту в ВС РФ уже набрано 486 тысяч человек. Кроме того, президент РФ подчеркнул, что добровольцы в СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с военными, и отметил, что ситуация с обеспечением российских военных дронами в зоне спецоперации улучшается.

Напомним, в четверг, 14 декабря, в Гостином Дворе проходит совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства традиционно подводит итоги года и отвечает на вопросы жителей страны.

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Павел Баранов / LIFE

Никита Осипов
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