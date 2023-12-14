Путин: В зоне боевых действий СВО находится 617 тысяч человек

В зоне боевых действий спецоперации находится 617 тысяч человек. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии.

"Протяжённость линии [боевого] соприкосновения — свыше двух тысяч километров. В зоне боевых действий находится 617 тысяч человек [в составе группировки]", — отметил он.