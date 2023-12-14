Путин назвал протяжённость линии фронта в зоне СВО
Путин: Линия фронта в зоне СВО составляет почти две тысячи километров
Президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии заявил, что линия фронта в зоне специальной военной операции (СВО) составляет почти 2000 километров. Глава государства добавил, что может не всё вовремя поставляется, но растёт собственное производство и идут закупки из-за границы.
Путин заявил, что линия фронта в зоне СВО составляет почти две тысячи километров. Видео © LIFE
"У нас всё-таки линия фронта почти две тысячи километров. Конечно, может, не всё вовремя поставляется, но собственное производство растёт и закупается, в том числе частным образом, многое из-за границы. Государство, Минобороны, промышленность, конечно, активно работают", — подчеркнул глава государства.
Также Путин отметил, что улучшается ситуация с обеспечением российских военных дронами в зоне спецоперации.
Кроме того, президент поблагодарил россиян, которые сердечно относятся к нуждам фронта. По его словам, пожертвовано более 10 миллиардов рублей, а дети отправили свыше трёх миллионов писем со словами поддержки.
Ранее Путин отметил, что в 2023 году по контракту в ВС РФ уже набрано 486 тысяч человек. Помимо этого, президент РФ подчеркнул, что добровольцы в зоне СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с кадровыми военными.
Как сообщал Лайф, в четверг, 14 декабря, в Гостином Дворе проходит совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства традиционно подводит итоги года и отвечает на вопросы жителей страны.
LIFE / Павел Баранов