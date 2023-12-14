Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Путин: Россия уничтожила 747 танков ВСУ с начала контрнаступления

"Зачем?": Путин ответил на вопрос о возможности новой волны мобилизации

Путин: Уровень безработицы в России уже 2,9%, такого никогда в истории не было

Путин назвал свою главную задачу в случае переизбрания в 2024 году

Началась совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным

Водителям пришлось самим убирать снег на открывшемся КПП на границе с Финляндией

Один из создателей цветного ТВ в СССР скончался из-за сердечной недостаточности

Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Канье Уэста

Кандидат в президенты США предложил Киеву уступить некоторые регионы для завершения конфликта

Золотые резервы РФ превысили рекордные 150 миллиардов долларов

Путин: В 2023 году по контракту в ВС РФ уже набрано 486 тысяч человек

14 декабря, 09:53
<p>Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

В 2023 году по контракту в Вооружённые силы России набрано уже примерно 486 тысяч человек. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

"После [мобилизации] началась кампания по привлечению людей на добровольной основе, на контракты. Планировали к концу года набрать 400 с небольшим тысяч, на вчерашний вечер набрано 486 тысяч", — уточнил он.

Президент подчеркнул, что поток желающих, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается.

"Цели не меняются": Путин ответил на вопрос, когда наступит мир

"Цели не меняются": Путин ответил на вопрос, когда наступит мир

Также президент России Владимир Путин заявил, что нет необходимости в новой мобилизации в связи с проведением специальной военной операции (СВО).

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!