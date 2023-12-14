Путин: В 2023 году по контракту в ВС РФ уже набрано 486 тысяч человек 14 декабря, 09:53 Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

В 2023 году по контракту в Вооружённые силы России набрано уже примерно 486 тысяч человек. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

"После [мобилизации] началась кампания по привлечению людей на добровольной основе, на контракты. Планировали к концу года набрать 400 с небольшим тысяч, на вчерашний вечер набрано 486 тысяч", — уточнил он.

Президент подчеркнул, что поток желающих, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается.

Также президент России Владимир Путин заявил, что нет необходимости в новой мобилизации в связи с проведением специальной военной операции (СВО).

Авторы Татьяна Миссуми