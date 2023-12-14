Что там с икрой, НЛО и группой Дятлова?: Топ странных и милых вопросов Путину, не прозвучавших на прямой линии

Сегодня россияне задали вопросы президенту, и не все из них касались внешней и внутренней политики государства. О самых странных и смешных вопросах, которые поступали на прямую линию по СМС, но так и не были заданы Владимиру Путину, читайте в нашей подборке.

Дети всегда хотят получить ответы на самые важные вопросы.

Фото © LIFE / Павел Баранов

Во всём виноват Дедушка Мороз!

Фото © LIFE / Павел Баранов

Главный вопрос всех кондитеров и сладкоежек страны.

Фото © LIFE / Павел Баранов

Есть и радикальные предложения от наших граждан (кажется, кто-то сегодня спит на диване).

Фото © LIFE / Павел Баранов

Бездарность должна быть наказана!

Фото © LIFE / Павел Баранов

Истина где-то рядом...

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

Вопрос от тех, к кому не прилетела сова из "Хогвартса".

Фото © LIFE / Павел Баранов

Были вопросы про судьбу Зеленского и предложение запретить его сериал "Сваты".

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

Кажется, нашли два самых ёмких вопроса об экономике.

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

Когда подходит к концу вторая четверть...

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

Было и простое, человеческое: "Приезжайте, натоплю баню".

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

А кто-то уже думает о наступающих новогодних праздниках и просит у президента поделиться идеям о том, как его встречать.