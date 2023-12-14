Что там с икрой, НЛО и группой Дятлова?: Топ странных и милых вопросов Путину, не прозвучавших на прямой линии
Опубликованы вопросы, которые не прозвучали на прямой линии с Путиным
Топ самых необычных вопросов президенту, которые появились на экранах во время пресс-конференции. Фото © Kremlin.ru
Сегодня россияне задали вопросы президенту, и не все из них касались внешней и внутренней политики государства. О самых странных и смешных вопросах, которые поступали на прямую линию по СМС, но так и не были заданы Владимиру Путину, читайте в нашей подборке.
Дети всегда хотят получить ответы на самые важные вопросы.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Во всём виноват Дедушка Мороз!
Фото © LIFE / Павел Баранов
Главный вопрос всех кондитеров и сладкоежек страны.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Есть и радикальные предложения от наших граждан (кажется, кто-то сегодня спит на диване).
Фото © LIFE / Павел Баранов
Бездарность должна быть наказана!
Фото © LIFE / Павел Баранов
Истина где-то рядом...
Фото © LIFE / Павел Баранов
Фото © LIFE / Павел Баранов
Вопрос от тех, к кому не прилетела сова из "Хогвартса".
Фото © LIFE / Павел Баранов
Были вопросы про судьбу Зеленского и предложение запретить его сериал "Сваты".
Фото © LIFE / Павел Баранов
Фото © LIFE / Павел Баранов
Кажется, нашли два самых ёмких вопроса об экономике.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Фото © LIFE / Павел Баранов
Когда подходит к концу вторая четверть...
Фото © LIFE / Павел Баранов
Фото © LIFE / Павел Баранов
Было и простое, человеческое: "Приезжайте, натоплю баню".
Фото © LIFE / Павел Баранов
Фото © LIFE / Павел Баранов
Фото © LIFE / Павел Баранов
Фото © LIFE / Павел Баранов
А кто-то уже думает о наступающих новогодних праздниках и просит у президента поделиться идеям о том, как его встречать.
Фото © LIFE / Павел Баранов