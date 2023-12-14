"Смотря что закусывать": Путин выбрал между селёдкой под шубой и оливье

В ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина попросили выбрать между оливье и селёдкой под шубой. Ответ главы государства рассмешил присутствующих.

Путин выбрал между селёдкой под шубой и оливье. Видео © LIFE

Ранее Лайф писал, что "клон Путина" ворвался на прямую линию и спросил президента о двойниках. Глава государства также ответил на вопрос о будущем искусственного интеллекта.