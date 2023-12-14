"Смотря что закусывать": Путин выбрал между селёдкой под шубой и оливье
Путин — о выборе между селёдкой под шубой и оливье: Смотря что закусывать
В ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина попросили выбрать между оливье и селёдкой под шубой. Ответ главы государства рассмешил присутствующих.
Путин выбрал между селёдкой под шубой и оливье. Видео © LIFE
"Смотря что закусывать", — ответил президент на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Ранее Лайф писал, что "клон Путина" ворвался на прямую линию и спросил президента о двойниках. Глава государства также ответил на вопрос о будущем искусственного интеллекта.
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Кадр из видео LIFE