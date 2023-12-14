"Клон Путина" ворвался на прямую линию и спросил президента о двойниках

Участники совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии подняли тему развития развитие современных технологий. Сначала восьмилетняя Арина Симонова из Волгограда спросила главу государства, не заменят ли роботы её, а также отца, мать и бабушку. А затем к эфиру подключился "клон Путина" — он говорил и двигался в точности, как настоящий президент. Своего имени неожиданный гость не назвал, но рассказал, что учится в СПбГУ. Он спросил президента про его "двойников" и задал вопрос об отношении главы государства к опасностям, которые несут искусственный интеллект и нейросети.

Путину ответил на вопросы про ИИ и двойников. Видео © LIFE

"Я смотрю, вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек — этим человеком буду я. Так шутил один из наших деятелей", — сказал Путин, добавив, что это его первый двойник.

Двойник Путина, который задал вопрос президенту РФ на прямой линии. Фото © LIFE

Девочку Арину глава государства заверил, что бабушку никто не заменит. Также Путин подчеркнул, что предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, значит, его "нужно возглавить".

"Нужно делать всё, чтобы мы были одними из лидеров в этом направлении. А чем это закончится, никто не знает, таковы реалии сегодня", — заключил глава государства.

Ранее Лайф писал, как высказывания Путина дали искусственному интеллекту "зелёный свет". По словам экспертов, то, что президент РФ сказал ИИ "да" — это хорошая новость не только для тех, кто занят в сфере высоких технологий, но и для всех россиян.