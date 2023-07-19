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19 июля, 15:52

Путин на набсовете РСВ заявил, что за искусственным интеллектом будущее

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания набсовета АНО "Россия — страна возможностей" заявил, что за технологиями искусственного интеллекта будущее, они не менее важны сейчас, чем атомный проект СССР.

"За этим будущее, мы прекрасно себе отдаём в этом отчёт. За этим абсолютное будущее, сказал глава государства. Это по степени важности для страны не менее значимо, чем в своё время атомный или ракетный проект Советского Союза".

Путин озвучил впечатляющие результаты работы АНО "Россия — страна возможностей"

Путин озвучил впечатляющие результаты работы АНО "Россия — страна возможностей"

Напомним, автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад. Общая их цель — дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.

13-летняя участница встречи с Путиным показала Лайфу записку от президента

13-летняя участница встречи с Путиным показала Лайфу записку от президента

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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