Путин на набсовете РСВ заявил, что за искусственным интеллектом будущее
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания набсовета АНО "Россия — страна возможностей" заявил, что за технологиями искусственного интеллекта будущее, они не менее важны сейчас, чем атомный проект СССР.
"За этим будущее, мы прекрасно себе отдаём в этом отчёт. За этим абсолютное будущее, — сказал глава государства. — Это по степени важности для страны не менее значимо, чем в своё время атомный или ракетный проект Советского Союза".
Напомним, автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад. Общая их цель — дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.
LIFE / Павел Баранов