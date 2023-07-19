Путин на набсовете РСВ заявил, что за искусственным интеллектом будущее

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания набсовета АНО "Россия — страна возможностей" заявил, что за технологиями искусственного интеллекта будущее, они не менее важны сейчас, чем атомный проект СССР.

"За этим будущее, мы прекрасно себе отдаём в этом отчёт. За этим абсолютное будущее, — сказал глава государства. — Это по степени важности для страны не менее значимо, чем в своё время атомный или ракетный проект Советского Союза".