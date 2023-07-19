13-летняя участница встречи с Путиным показала Лайфу записку от президента
13-летняя Даша, принимавшая сегодня участие в заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", показала записку, которую ей передал президент РФ Владимир Путин.
13-летняя участница встречи с Путиным показала записку, которую ей передал президент России. Видео © LIFE
"Даша, спасибо за подарок. Отвечу. Удачи!" — написал глава государства.
Во время заседания Даша подарила российскому лидеру книгу о Старой Руссе — родном городе юной активистки.
Также, выступая за круглым столом, девочка рассказала, что однажды ей довелось передать российским космонавтам на МКС копию старинной берестяной грамоты, что весьма заинтересовало Путина. Раскрывать содержание грамоты Даша не стала, но в беседе с Лайфом после заседания рассказала, что передача древнего документа была приурочена к 1160-летию со дня зарождения российской государственности. Сейчас, по словам Даши, грамоту уже вернули из космоса.
Напомним, сегодня президент принял участие в заседании набсовета АНО "Россия — страна возможностей". Глава государства озвучил впечатляющие результаты работы платформы — в её программах приняли участие уже более 20 млн человек. Автономная некоммерческая организация была создана по инициативе президента РФ 22 мая 2018 года. Платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад.
LIFE