13-летняя участница встречи с Путиным показала Лайфу записку от президента

Также, выступая за круглым столом, девочка рассказала, что однажды ей довелось передать российским космонавтам на МКС копию старинной берестяной грамоты, что весьма заинтересовало Путина. Раскрывать содержание грамоты Даша не стала, но в беседе с Лайфом после заседания рассказала, что передача древнего документа была приурочена к 1160-летию со дня зарождения российской государственности. Сейчас, по словам Даши, грамоту уже вернули из космоса.