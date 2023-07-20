Эксперт расшифровал, как высказывания Путина дали искусственному интеллекту "зелёный свет"

Тот факт, что президент России Владимир Путин сказал "да" искусственному интеллекту, — это хорошая новость не только для тех, кто занят в сфере высоких технологий, но и для всех россиян. Такую оценку озвучил юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Ефим Казанцев.

Чем больше современных решений будет внедряться в ежедневную жизнь россиян, тем выше будет их качество жизни, убеждён эксперт.

"К примеру, портал "Госуслуги" уже использует технологии на базе искусственного интеллекта, что позволяет его пользователям быстро получать ответы на свои вопросы и подавать заявки на получение необходимых государственных услуг", — отметил Казанцев.

Озвученные президентом тезисы и решения дают основания полагать, что технологии искусственного интеллекта в России получат приоритетную поддержку и будут развиваться ускоренными темпами, добавил он.