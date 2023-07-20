Эксперт расшифровал, как высказывания Путина дали искусственному интеллекту "зелёный свет"
Юрист Казанцев: Президент дал понять, что технологии ИИ получат приоритетную поддержку
Тот факт, что президент России Владимир Путин сказал "да" искусственному интеллекту, — это хорошая новость не только для тех, кто занят в сфере высоких технологий, но и для всех россиян. Такую оценку озвучил юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Ефим Казанцев.
Чем больше современных решений будет внедряться в ежедневную жизнь россиян, тем выше будет их качество жизни, убеждён эксперт.
"К примеру, портал "Госуслуги" уже использует технологии на базе искусственного интеллекта, что позволяет его пользователям быстро получать ответы на свои вопросы и подавать заявки на получение необходимых государственных услуг", — отметил Казанцев.
Озвученные президентом тезисы и решения дают основания полагать, что технологии искусственного интеллекта в России получат приоритетную поддержку и будут развиваться ускоренными темпами, добавил он.
Напомним, что ранее президент Владимир Путин в ходе заседания набсовета АНО "Россия — страна возможностей" заявил, что за технологиями искусственного интеллекта будущее, они не менее важны сейчас, чем атомный проект СССР.
ТАСС / Шарифулин Валерий