Стало известно, в каких сферах зарплаты выросли за год сильнее всего
SuperJob: Зарплаты IT-специалистов и представителей банковской сферы выросли
В этом году у специалистов IT-служб, строительства и банковской сферы выросли зарплаты, пишет URA.ru со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы SuperJob.
"Рост зарплат по сравнению с прошлыми годами замедляется. Но есть подъём в IT — за год на 8,2%. Также в строительстве — на 6,8%, в банках на 5,9%", — рассказали в SuperJob.
Директор Центра карьеры Корпорации "Синергия" Анна Рудакова рассказала, что работодатели не против повышения зарплат тем специалистам, которые способны помочь в вопросах импортозамещения. По её словам, среди самых высокооплачиваемых специальностей остаются разработчики-программисты, специалисты по анализу больших данных, искусственному интеллекту, геймдеву, операторы беспилотных устройств, специалисты по VR/AR/MR.
Не менее популярны профессии, имеющие отношение к производству, импортозамещению технологий и развитию новых. В связи с этим российский бизнес готов повышать зарплаты и привлекать лучших экспертов в данной сфере. Эксперт подчеркнула, что работодатели стимулируют повышением выплат логистов, специалистов по ВЭД, трендвотчеров, а также юристов.
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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что рост реальных зарплат в России за четыре месяца составил 4,2%.
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