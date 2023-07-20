Стало известно, в каких сферах зарплаты выросли за год сильнее всего

В этом году у специалистов IT-служб, строительства и банковской сферы выросли зарплаты, пишет URA.ru со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы SuperJob.

"Рост зарплат по сравнению с прошлыми годами замедляется. Но есть подъём в IT — за год на 8,2%. Также в строительстве — на 6,8%, в банках на 5,9%", — рассказали в SuperJob.

Директор Центра карьеры Корпорации "Синергия" Анна Рудакова рассказала, что работодатели не против повышения зарплат тем специалистам, которые способны помочь в вопросах импортозамещения. По её словам, среди самых высокооплачиваемых специальностей остаются разработчики-программисты, специалисты по анализу больших данных, искусственному интеллекту, геймдеву, операторы беспилотных устройств, специалисты по VR/AR/MR.

Не менее популярны профессии, имеющие отношение к производству, импортозамещению технологий и развитию новых. В связи с этим российский бизнес готов повышать зарплаты и привлекать лучших экспертов в данной сфере. Эксперт подчеркнула, что работодатели стимулируют повышением выплат логистов, специалистов по ВЭД, трендвотчеров, а также юристов.