Врач дал 4 совета, как разгрузить желудок после новогодней ночи

Салаты, мясо, закуски, сладости, алкоголь — всё это соблазняет нас на новогоднем столе, а наутро мы испытываем чувство тяжести в желудке, изжогу и другие неприятные симптомы, связанные с перееданием. Как справиться с этим, в беседе с Лайфом рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Если в новогодние праздники переедание становится нормой жизни, то оно может оказать негативное влияние на вес (часто за это время многие жалуются на прибавку двух-пяти килограммов), метаболизм, иммунитет и здоровье в целом. Евгений Белоусов Врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук

Прежде всего эксперт призвал пить много воды, но не газированную и не холодную. Эксперт подчеркнул, что жидкость поможет ускорить процесс пищеварения и вывести токсины. Пить воду надо маленькими глотками и на время забыть про алкоголь, кофе, крепкий чай, сок и газировки: они раздражают желудок и вызывают вздутие.

При этом голодать не нужно, но и не стоит употреблять тяжёлую и жирную пищу. Выбирайте лёгкие продукты, например овощи, фрукты, каши, йогурт, творог и супы. Избегайте мяса, сыра, молока, хлеба, сладостей, солёного и острого. Также важно повысить физическую активность. Если вы будете лежать на диване после переедания, то это только замедлит пищеварение и усугубит симптомы. Лучше погулять на свежем воздухе, заняться йогой, растяжкой или выполнить другие упражнения, которые помогут улучшить кровообращение, снять напряжение и поднять настроение. Но не переусердствуйте! Слишком интенсивные тренировки могут навредить организму.

Кроме того, врач посоветовал прибегнуть к народным средствам. Есть много способов, как облегчить состояние желудка с помощью простых и доступных продуктов.

Например, вы можете попить тёплого молока с мёдом, воды с соком лимона, отвар из мяты, ромашки, имбиря, кориандра или фенхеля, съесть мандарин или половинку апельсина. Эти средства помогут успокоить желудок, устранить изжогу, вздутие и тошноту. Евгений Белоусов Врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук

Если вы почувствовали сильную боль в животе, рвоту или тошноту, обратитесь к врачу. Переедание может быть причиной обострения язвы, гастрита, панкреатита и холецистита.

Следуйте простым правилам: ешьте медленно, жуйте хорошо, не смешивайте несовместимые продукты, ограничьте алкоголь. Тогда вы сможете действительно насладиться праздником и сохранить бодрость и хорошее самочувствие с утра. Евгений Белоусов Врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук