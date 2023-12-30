Названы чудо-напитки, которые помогут прийти в себя после новогоднего алкомарафона

Празднование Нового года редко обходится без употребления алкогольных напитков, которые зачастую дают о себе знать на следующее утро. О способах как можно скорее справиться с похмельем и прийти в себя рассказала врач-диетолог Анастасия Чижикова.

Специалист подчеркнула, что лучшим "лекарством" от неприятного состояния после новогоднего алкомарафона является обыкновенная вода без газа, которая ускоряет выведение токсинов из организма. В ход можно пустить и минералку — она приведёт минеральный дисбаланс в норму. Не ошибкой будет погасить эффект от выпивки рассолом без уксуса, чаем или морсом. Первый восстановит солевой баланс, второй защитит клетки организма, а третий восполнит запасы электролитов. Питаться в этот период лучше лёгкими супами, нежирными бульонами или омлетом, отметила эксперт.

"Крепкий чай, кофе, газировка и алкоголь не помогут облегчить состояние при похмелье, а только усугубят его. Крепкий чай и кофе содержат кофеин, который может вызвать обезвоживание и ухудшить головную боль. А газированные напитки содержат сахар и искусственные подсластители, которые могут раздражать желудок и усиливать тошноту", — пояснила Чижикова "Газете.ru".

Ускорить восстановление поможет и отдых. Во время сна печень активно вырабатывает вещества, которые расщепляют токсины. А если заснуть не получается, достаточно просто лежать в постели. Как только состояние начнёт улучшаться, можно добавить немного физической активности.

"Когда проходят основные симптомы похмелья, нужно выйти на прогулку и подышать свежим воздухом. Лечь спать вовремя, чтобы организм мог восстановиться за счёт сна. В последующие праздничные дни есть лёгкую, сбалансированную пищу: много овощей, фруктов, нежирное мясо и рыбу, пить простую воду. Избегать жареного, жирного и не употреблять прошлогодние салаты", — подытожила врач.