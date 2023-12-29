Новогодний декор как искусство — украшение дома и праздничного стола по всем канонам

Как Новый год встретишь, так его и проведёшь! Мы ждём от 2024-го волшебства и новых эмоций, ярких событий. Украшение дома — лучший способ изменить ваше настроение как минимум на праздничный месяц и как максимум зарядить на целый год энергией и вдохновением.

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Как же создать такую удивительную атмосферу? Чаще всего говорят о цветовой гамме украшений и модном стиле сервировки. Но это создаёт только внешний образ праздничной атмосферы и делает все интерьеры похожими на то, что приказали нам тренды.

Перед встречей Дракона в оформление квартиры или дома стоит добавить индивидуальности. Персонализация жизни — главный тренд наступающего года. Важны только ваши ценности — личности, семьи, близкого окружения. И вот несколько способов, как через сервировку стола всё это подать.

Что нравится вам? Что хотите вы? Праздничная атмосфера — это не только результат, а ещё и процесс поиска идеи, подготовки, созидания в кругу семьи и друзей. Декоратор и основатель бренда авторского освещения ELENELE Елена Новосёлова

Способ 1: Вдохновение искусством

Фото © Даниил Архипенко. Серия "Отпечатки". Галерея Ирины Богатиковой

Ничто так не отражает вкусы, как искусство. Но мало кто знает, что картина в вашем доме может стать идеальным источником вдохновения. Выбирайте изображение и творите!

Природная цветовая гамма с элементами золота, разбавленная зеленью, является трендом в дизайне интерьера будущего года. Вы можете уже сейчас создать модный образ. Арт-консультант, владелец Клуба ART_Q Ирина Богатикова

Не делайте объёмные композиции, ограничьтесь несколькими хвойными веточками в прозрачных стеклянных вазах. В этой сервировке можно использовать как белую, так и кремовую, горчичную скатерть, тогда контрасты будут меньше, а сервировка более изысканная и нетривиальная. Если в вашем арсенале нет подходящего цвета подсвечника, то здесь можно использовать один из трендов этого сезона — банты. Для этого достаточно купить подходящего цвета ленты и украсить ими имеющиеся подсвечники.

Предметы искусства становятся основой художественного образа вашего интерьера. И это не просто разовая покупка для декора, искусство — отличная инвестиция, а также статус его владельца.

Способ 2: Яркие краски

Фото © Ишай Хогеста. "Джазовая абстракция". Галерея Ирины Богатиковой

Для сервировки на столе можно использовать всю палитру, но мы рекомендуем выбрать один яркий цвет и использовать его оттенки.

Например, красно-фиолетовый, и сочетать его с графитовой скатертью. Поддержали красивой композицией с гортензиями, добавили на стол чёрный виноград, инжир. Всегда чувствуйте настроение картины и вашего дома. Здесь совсем не к месту грубые еловые ветки, а вот нежные веточки можжевельника и эвкалипта идеально дополнят композицию на столе.

"И, конечно, много свечей! Праздничную атмосферу создаёт тёплый свет нижнего уровня: свечи, настольные лампы, торшеры", — советует декоратор. А также дополняет свои слова предложением подготовить для каждого участника застолья персональные пожелания на следующий год.

Способ 3: Ассоциации

Фото © Галерея Ирины Богатиковой

Следующий год — год Зелёного Деревянного Дракона. Можно поставить на стол статуэтки дракона, а можно поработать с ассоциациями.

Какие ассоциации у вас возникают при словосочетании "Зелёный Деревянный Дракон"? Какая цветовая гамма, материалы, фактуры или детали создадут ощущение присутствия этого знака? Какие растения, запахи? Задействуйте все органы чувств. Декоратор Елена Новосёлова

Например, можно попробовать повторить представленную идею: сосновые ветки, много свечей охристых или зеленоватых оттенков, грубые льняные салфетки, прозрачные стеклянные бокалы, а по центру — раннер из прозрачной зелёной ткани. Вдоль тянется тонкая нить гирлянды, аромат гвоздики и много близких и дорогих сердцу людей за столом.