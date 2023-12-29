Что ждёт мир в 2024 году: главные предсказания Тамары Глобы

По словам Тамары Глобы, "астрологически" 2024 год будет похож на период Второй мировой войны. Эксперт также напомнила, что по китайскому календарю это год Зелёного Деревянного Дракона.

Мифический зверь — символ объединения и успеха: "в плюсе" окажутся те, кто стремится к миру и создаёт новые возможности. Но в гневе дракон страшен — и может уничтожить то, что создал сам.

Чего конкретно ждать от нового года, Глоба рассказала в интервью Надежде Стрелец.

1. Где будут войны и когда нажмут на "красную кнопку"

Ракетный комплекс "Точка", способный наносить ущерб тактическим ядерным оружием. Фото © Wikimedia Commons / Минобороны РФ

2024-й будет наполнен стремлением к миру и благополучию. Но в начале и конце года возможны локальные военные конфликты в Африке и Латинской Америке. А в конце 2024-го и на рубеже 2025–2026 годов в некоторых регионах мира не исключено применение тактического ядерного оружия.

2. Когда закончится СВО

Юридически специальная военная операция на Украине закончится в 2024-м. Все стороны конфликта займут выжидательные позиции. Проблемы вновь обострятся в 2029–2031 годах. Но в 2032-м мы войдём уже в "новый мир".

3. Чем разрешится конфликт на Ближнем Востоке

Израиль и Палестина заключат мир в период с апреля по июнь. Палестина получит то, чего хочет, — пусть даже частично. В результате в ближайшие три года весь регион сильно изменится.

4. Что ждёт Россию в 2024-м

Отечественный электромобиль "Атом". Фото © VK / ATOM

В Россию будут переезжать даже с других континентов. Иностранцы потянутся создавать новые бренды и строить заводы, а государство усилит за ними контроль.

Финансового кризиса не будет — только временные перебои из-за цифровых валют. Стимулы к развитию получат Сибирь и Дальний Восток. Вся азиатская часть страны станет "тихой гаванью" для инвесторов, но с учётом издержек от регулярных пожаров и наводнений.

5. Что ждёт другие страны

На президентских выборах в США может победить "третий кандидат" — прагматик и приверженец мира. Китай и мусульманские страны усилятся. Япония пострадает от спада в экономике и стихийных бедствий. ОАЭ испытает проблемы с энергоснабжением. Европу ждёт "закат" к концу 2030-х годов, но в Германии и Португалии пока всё будет хорошо.

6. Что будет с деньгами и куда лучше вкладываться

Кадр из сериала "Кибердеревня". Режиссёр С. Васильев, сценаристы Н. Лундин и др. © Kinopoisk.ru

Хранить сбережения можно в рублях и любой иностранной валюте. В первой половине года доллар отступит на второй план, а евро вырастет. В середине года американская валюта сделает хорошую попытку взять реванш, но осенью и зимой экономику США ждёт спад.

Все страны продолжат переход к цифровым валютам. В 2024-м наличные никуда не денутся, потому что к новым системам пока нет доверия. К тому же в августе и декабре возможны глобальные технологические сбои: на цифровых финансах это тоже отразится. Бумажные деньги начнут исчезать не раньше 2026-го, но уже в 2030-х молодёжь не сможет вспомнить, как выглядят купюры.

Лучшие вложения — в сельское хозяйство (особенно в Африке), землю, строительную сферу. Предприимчивые люди будут на коне в первой половине года. Те, кто не любит рисковать, исптытают трудности. Но осенью финансовые проблемы затронут всех.

7. Как будем путешествовать

Некоторые страны в начале и конце 2024 года закроются для туристов, многие ужесточат визовую политику. Попасть на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию, Южную Африку и Латинскую Америку станет сложнее.

При этом другие страны будут открывать границы в ожидании потока туристов. Перемещаться будет проще между теми государствами, которые создадут политические альянсы или торговые объединения.

С транспортом в 2024-м всё будет плохо: старая техника начнёт массово выходить из строя. Лучше избегать полётов на самолётах в новогодние праздники и в следующие несколько месяцев. Опасность представляют и август с сентябрём.

8. Откуда ждать новую пандемию и где случится экологическая катастрофа

Новой пандемии ковида не будет, но неизвестных науке инфекций хватит на всех. Могут объявлять и ложные тревоги: например, из-за обычного гриппа.

Есть риск и экологической катастрофы. В 2024-м из-за сильного наводнения в водоёмы попадут отравляющие вещества.

9. Кто будет новыми "звёздами"

Фигуристка Камила Валиева. Кадр из видео © YouTube / Figure Scaters

В первой половине года прославятся "миротворцы" — известные персоны, которые так или иначе способствуют прекращению конфликтов. Огромную роль сыграют "новые лидеры" — политики из стран вне "Большой семёрки", которые обретут вес и голос в ближайшие годы.