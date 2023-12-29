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29 декабря, 05:00

10 очень странных фото, которые доказывают: еда может доставлять далеко не только удовольствие

Для большинства пища — это источник удовольствия. А кто-то даже ставит еду в культ, делая смыслом жизни. Но далеко не все блюда оказываются приятными. Сейчас поймёте, о чём мы говорим...

"За что...?"

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods

"Когда за готовку берётся перфекционист".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods

"Сегодня в магазине всё прошло как по маслу".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods

"Овощи полезные", — говорили они ..."

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods

"Шоколадный кролик немного расплавился... Даже страшно его теперь есть".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods

"Я живу в сериале..."

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods

"Типичная попытка приготовить что-то без рецепта".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods

"За такое должна быть отдельная статья".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods

"Интересно, что он готовит такое..."

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods

"Так вот какого инопланетянина они нашли..."

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods

10 случаев, когда люди заказывали еду навынос, но, открыв пакет дома, были крайне удивлены
10 случаев, когда люди заказывали еду навынос, но, открыв пакет дома, были крайне удивлены
Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods

Сергей Трофимов
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