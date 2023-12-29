10 очень странных фото, которые доказывают: еда может доставлять далеко не только удовольствие
Для большинства пища — это источник удовольствия. А кто-то даже ставит еду в культ, делая смыслом жизни. Но далеко не все блюда оказываются приятными. Сейчас поймёте, о чём мы говорим...
"За что...?"
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods
"Когда за готовку берётся перфекционист".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods
"Сегодня в магазине всё прошло как по маслу".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods
"Овощи полезные", — говорили они ..."
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods
"Шоколадный кролик немного расплавился... Даже страшно его теперь есть".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods
"Я живу в сериале..."
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods
"Типичная попытка приготовить что-то без рецепта".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods
"За такое должна быть отдельная статья".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods
"Интересно, что он готовит такое..."
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods
"Так вот какого инопланетянина они нашли..."
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaoticfoods