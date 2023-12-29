Как подготовить волосы к укладке, чтобы на утро они не стали мочалкой: Советы эксперта

Причёска является немаловажным атрибутом новогоднего образа и многие россиянки тщательно подбирают варианты заранее. Чтобы она продержалась всю ночь и не испортила волосы и настроение, достаточно воспользоваться несколькими лайфхаками, пишет "Вечерняя Москва".

Как рассказала разработчик средств для кожи головы и волос Clear Derma Therapy Наталия Жегалова, перед подготовкой к причёске волосы нужно увлажнить хорошей маской, ведь зимой из-за холодного и сухого воздуха страдает кутикула волоса. Именно по этой причине они становятся склонными к ломкости.

Ещё один совет — мыть голову утром, так как сразу после душа волосы укладывать сложнее. К вечеру они точно успеют высохнуть перед использованием горячих инструментов, что крайне важно при термической обработке.

Эксперт также заявила, что важно помнить о термозащитном средстве. Оно создаёт надёжный защитный барьер на поверхности волос. В противном случае укладка горячими инструментами может вызвать сразу несколько типов повреждений: изменение пигментов, отвечающих за цвет, разрушение связи в кератине, придающем волосам прочность и эластичность, слом кутикулы, то есть внешней поверхности волоса. Благодаря нанесению термозащитного средства волосы будут выглядеть ухоженными и блестящими во время новогодней вечеринки.

Укладывать мокрые волосы категорически запрещено. Иначе можно структурно повредить кортекс, состоящий в основном из кератина и придающего волосам прочность и эластичность. При выпрямлении или завивке мокрого волоса вода в нём начинает закипать, пар стремится вырваться наружу. На полотне волос могут появиться вздутия, которые приведут к разрыву.

"Большинство приборов для термоукладки работают в диапазоне 120–230 градусов, а это означает, что температура, с которой вы укладываете влажные волосы, выше температуры кипения воды. Фактически вы кипятите свои волосы, что делает их слабыми, пористыми и безжизненными. Убедитесь, что волосы полностью высохли, прежде чем приступать к работе над своей новогодней причёской", — пояснила Жегалова.

Она посоветовала выбирать причёску с умом, чтобы та продержалась всю ночь и не превратилась в беспорядок. Например, хорошо подойдёт прилизанный хвост или любая другая гладкая причёска. Волосы можно закрепить небольшим количеством лака.

После вечеринки тоже нужно провести уход за волосами: смыть все укладочные средства, а также использовать скраб или пилинг.