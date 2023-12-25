Как остановить сезонное выпадение волос: 3 лайфхака из народа

Каждый год с наступлением зимы волосы начинают сильнее выпадать, это происходит из-за сухого воздуха в холодную погоду. Уже при нулевой температуре волосяные луковицы замерзают — достаточно пяти минут, пока вы бежите от подъезда до автомобиля, чтобы нанести им непоправимый вред.

В результате перенесённого стресса волосы начинают выпадать. Помните, что вам говорила мама про шапку? Это не ерунда, и дело не только в менингите! Защита волос от непогоды с помощью головных уборов и шарфов имеет решающее значение для спасения от чрезмерного сезонного выпадения волос. Но если вы надели шапку и всё же по-прежнему достаёте из слива в ванне волосатое чудовище размером с кота — настало время использовать эти лайфхаки из народа!

1. Массаж головы

Народные лайфхаки для прекращения выпадения волос. Фото © Freepik

Низкие температуры вызывают сужение сосудов, что сильно затрудняет поступление питательных веществ с кровью к корням волос. Наряду с общим снижением темпа метаболизма в зимнее время волосы испытывают серьёзный стресс. Чтобы не допустить ухудшения состояния шевелюры, необходимо самостоятельно активизировать кровообращение. Самый простой и приятный способ — массаж кожи головы. Его можно проводить просто пальцами с использованием питательных масел.

2. Маска с дрожжами и горчицей

Почему зимой важно носить шапку, чтобы сохранить волосы здоровыми. Фото © Freepik

Одно из самых эффективных средств для укрепления волос, которое можно сделать в домашних условиях. Такая домашняя маска предназначена и для ускорения их роста. Вам понадобятся сухие дрожжи, сахар, тёплая вода, горчичный порошок. Количество продуктов берите исходя из длины волос. Нанесите маску на 30–40 минут, смойте тёплой водой. Применяйте её не чаще одного-двух раз в неделю, поскольку она довольно агрессивна из-за горчицы в составе.

3. Касторовое масло

Советы, которые помогут остановить выпадение волос в домашних условиях. Фото © Freepik