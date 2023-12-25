Кто такая Аделия Петросян: 7 фото и интересные факты о новой чемпионке России

Главным событием прошедшей недели стал чемпионат России по фигурному катанию, который прошёл в Челябинске на льду арены "Трактор". Страна узнала своих героев и обрела новою звёздочку в женском одиночном катании. В этот раз золото взяла 16-летняя Аделия Петросян — ученица Этери Тутберидзе. Более сложная программа с тремя заявленными квадами помогла ей впервые в карьере стать чемпионкой России. Аделия обыграла и Софью Муравьёву, и Камилу Валиеву. Кто эта девчонка?

Из какой семьи Аделия Петросян?

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / adeliya_petrosian

Аделия родилась 5 июня 2007 года в Москве. Внешность девочки очень привлекает внимание своей необычной красотой. Вероятно, это обусловлено тем, что в её венах смешалась кровь разных национальностей. Отец девочки Тигран — по национальности армянин, а мать — русская. Мама восходящей звезды обладает классической славянской внешностью, у неё русые волосы и красивое лицо. Судя по всему, Аделия фигурой пошла в неё, красавицу-стройняшку.

Фигуристка, понятное дело, весьма гордится своими армянскими корнями. Изучает родной язык. А в произвольной программе на льду выступала и под инструментальную музыку "Арцах" знаменитого армянского композитора Ары Геворкяна.

Во сколько лет она пришла в фигурное катание?

Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске, 2023 год. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Родители привели дочь на каток, когда ей было четыре года. Аделия вспоминает, как в тот момент прыгала от счастья и обнимала лёд. В числе её первых тренеров была Ирина Страхова, которая поставила девочке базу и научила выполнять тройные прыжки.

Петросян признавалась, что полюбила фигурное катание за быстрые вращения и ощущение полёта в воздухе, а также за возможность выполнять сложнейшие элементы, которые большинству людей не под силу.

Аделия Петросян и её тренер Этери Тутберидзе

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / adeliya_petrosian

В 2019 году спортсменку стала тренировать знаменитая Этери Тутберидзе. Аделия признавалась, что тогда чувствовала себя неумехой, а на нового учителя смотрела со страхом и придыханием. Для Петросян наставничество Тутберидзе стало своеобразным трамплином в мир большого фигурного катания. Спортсменка искренне гордится тренером и очень благодарна Этери за всё, что она в неё вложила и чему научила. Фигуристка и тренер быстро нашли общий язык и испытывают удовольствие от работы друг с другом. Аделии хоть и не сразу, но удалось пробиться в число самых способных спортсменок.

Юная фигуристка говорила, что под руководством Тутберидзе стала быстро прогрессировать и что она благодарна наставнице, которую считает великим человеком. Аделия отмечает, что рядом с Этери Георгиевной ей хочется постоянно становиться лучшей версией себя. Петросян ценит тренера за умение зарядить эмоциями, вдохнуть уверенность и разрядить обстановку необидной шуткой.

Аделия вспоминает, как ей было сложно влиться в новую систему и подстроиться под бешеный ритм, но трудоспособность и желание достигать целей оказались у неё в крови, поэтому она не спасовала. К тому же девочка горела мечтой стать похожей на Евгению Медведеву.

Аделия Петросян равняется на Евгению Медведеву

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / adeliya_petrosian

Спортсменка считает её примером для подражания. Девочка признавалась, что катание на льду Медведевой — это самое красивое, что она когда-либо видела в жизни.

К слову, многие поклонники отмечают сходство спортсменок как во внешности, так и в стиле катания. На что Аделия отвечает, что стиль катания у них всё же совсем разный.

Как развивалась карьера Петросян

Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске, 2023 год. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

На юниорском уровне Аделии удавалось брать золото на этапе молодёжного Гран-при в Словении в 2021-м. В том же году на юниорском чемпионате России спортсменка стала вице-чемпионкой.

На чемпионате России 2022 года, проходившем в Санкт-Петербурге в декабре 2021-го, Аделия продемонстрировала выдающееся достижение в биографии: в произвольной программе она исполнила два чистых четверных риттбергера, причём один в каскаде. 14-летняя фигуристка ростом 140 сантиметров стала первой девушкой, которой покорился столь сложный прыжок. Более того, ни один мужчина-одиночник не включал два четверных риттбергера в один прокат.

Первое место досталось фигуристке на октябрьском Гран-при в Омске. Там она набрала 236,31 балла, что на 30 больше, чем у занявшей вторую позицию Алины Горбачёвой.

В итоге на этом чемпионате России с 233,97 балла Петросян заняла 4-е место, уступив только взрослым лидерам сборной — Камиле Валиевой, Александре Трусовой и Анне Щербаковой.

Финал Гран-при России по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа. Тренер Даниил Глейхенгауз, фигуристка Аделия Петросян и тренер Этери Тутберидзе (слева направо). Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Летом 2022 года, после 15-летия, спортсменка вошла в список кандидатов во взрослую сборную России. Одна из первоочередных задач, которую поставила перед собой Аделия, — справиться с тройным акселем и показать его на выступлениях. В октябре на втором этапе Гран-при РФ Петросян стала победительницей, набрав в сумме за две программы 239,31 балла. Она обогнала Софью Самоделкину, ставшую второй, и Александру Трусову, занявшую 3-е место.

В прошлом декабре Аделия стала участницей чемпионата России по фигурному катанию, который проходил в Красноярске. Допустив несколько падений, воспитанница Тутберидзе заняла 5-е место. И вот на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске фигуристка взяла золото. Серебро — Софья Муравьёва, а бронзу — Камила Валиева. По словам девочки, она сумела реабилитироваться за неудачу на прошлогоднем первенстве в Красноярске. В чемпионате России наиболее успешной для неё стала произвольная программа, в которой она чисто исполнила каскад с двумя четверными тулупами и секвенцию с тройным лутцем. Чемпионкой России спортсменка стала впервые в карьере.

Что делает Аделия Петросян в свободное время?

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / adeliya_petrosian

В свободное от тренировок и выступлений время Аделия Петросян любит собирать пазлы и смотреть вместе с семьёй интересные фильмы. Также девочка любит читать детективы Агаты Кристи. У Аделии Петросян есть домашний любимец — собачка по кличке Альма.