10 смешных головных уборов, которые вы точно захотите добавить в свой гардероб

"Мой мармеладный, я не права".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

"Вот это называется смекалка!"

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

"Этот голубь, наверное, в своей стае самый крутой".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

"Он расставил свои приоритеты".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

"Да, я модник, и фиг меня исправишь".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

"Техас у него в крови".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

"Любители сыра, у меня для вас новости".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

"Кажется, у кого-то тут уже чайник свистит".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

"Он выбрал быть счастливым".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

"Все тёлочки в загоне его".