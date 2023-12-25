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25 декабря, 05:00

10 смешных головных уборов, которые вы точно захотите добавить в свой гардероб

Разные шляпки — самый простой способ добавить "изюма" в любой образ! Собрали десять вариантов, которые вам точно нужно рассмотреть.

"Мой мармеладный, я не права".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

"Вот это называется смекалка!"

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

"Этот голубь, наверное, в своей стае самый крутой".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

"Он расставил свои приоритеты".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

"Да, я модник, и фиг меня исправишь".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

"Техас у него в крови".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

"Любители сыра, у меня для вас новости".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

"Кажется, у кого-то тут уже чайник свистит".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

"Он выбрал быть счастливым".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

"Все тёлочки в загоне его".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

Как самостоятельно узнать цвет ауры и что он говорит о характере и судьбе
Как самостоятельно узнать цвет ауры и что он говорит о характере и судьбе
Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats

Сергей Трофимов
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