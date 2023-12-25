10 смешных головных уборов, которые вы точно захотите добавить в свой гардероб
Разные шляпки — самый простой способ добавить "изюма" в любой образ! Собрали десять вариантов, которые вам точно нужно рассмотреть.
"Мой мармеладный, я не права".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats
"Вот это называется смекалка!"
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats
"Этот голубь, наверное, в своей стае самый крутой".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats
"Он расставил свои приоритеты".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats
"Да, я модник, и фиг меня исправишь".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats
"Техас у него в крови".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats
"Любители сыра, у меня для вас новости".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats
"Кажется, у кого-то тут уже чайник свистит".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats
"Он выбрал быть счастливым".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats
"Все тёлочки в загоне его".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats
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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chaotichats