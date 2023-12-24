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24 декабря, 16:02

Звезда сериала "Меченый" умер от инфаркта

В Польше на 54-м году жизни умер от сердечного приступа актёр Кшиштоф Респондек

Актёр Кшиштоф Респондек. Обложка © Youtube / miejska tv

Актёр Кшиштоф Респондек. Обложка © Youtube / miejska tv

В Польше в возрасте 53 лет скончался актёр театра и кино Кшиштоф Респондек. На его счету немало известных лент, в частности, сериал "Меченый", фильмы "В добре и зле", "Правосудие Агаты" и "Преступники". А последнее выступление Респондека в театре состоялось 10 декабря. О причинах скоропостижной смерти рассказал друг актёра.

"Мы вместе играли на вечеринке буквально три дня назад. Он был полон сил, как всегда, шутил — обычный Кшишек… и сердечный приступ ночью. Его отвезли в больницу в Забже. Врачи боролись за его жизнь три дня… Он умер 22 декабря в 12:52", — рассказал друг покойного актёра в интервью Slązag, добавив, что похороны пройдут в самом скором времени, а через два дня о них дополнительно объявит семья Респондека.

Маме Пухляша из Little Big стало плохо на его могиле
Маме Пухляша из Little Big стало плохо на его могиле

Ранее стало известно о том, что российский актёр Алексей Черных скончался на 44-м году жизни. Трагичную новость в соцсетях озвучила его коллега Екатерина Соломатина.

Юрий Лысенко
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