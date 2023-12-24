Звезда сериала "Меченый" умер от инфаркта

В Польше в возрасте 53 лет скончался актёр театра и кино Кшиштоф Респондек. На его счету немало известных лент, в частности, сериал "Меченый", фильмы "В добре и зле", "Правосудие Агаты" и "Преступники". А последнее выступление Респондека в театре состоялось 10 декабря. О причинах скоропостижной смерти рассказал друг актёра.

"Мы вместе играли на вечеринке буквально три дня назад. Он был полон сил, как всегда, шутил — обычный Кшишек… и сердечный приступ ночью. Его отвезли в больницу в Забже. Врачи боролись за его жизнь три дня… Он умер 22 декабря в 12:52", — рассказал друг покойного актёра в интервью Slązag, добавив, что похороны пройдут в самом скором времени, а через два дня о них дополнительно объявит семья Респондека.