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Маме Пухляша из Little Big стало плохо на его могиле

Мать умершего шоумена Красилова едва не упала в обморок на похоронах сына

24 декабря, 11:48
Дмитрий Красилов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Дмитрий Красилов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Российского танцора и шоумена Дмитрия Красилова, известного публике как Пухляш из Little Big, похоронили в родном Заринске Алтайского края, его мать едва не лишилась чувств прямо на кладбище. Об этом пишет kp.ru.

Дмитрия Красилова похоронили в Алтайском крае. Фото © kp.ru / Олег Укладов

Дмитрия Красилова похоронили в Алтайском крае. Фото © kp.ru / Олег Укладов

Женщина пришла с венком с траурной лентой: "Сынуля-Димуля, я тебя очень люблю". Она не отходила от гроба сына и в какой-то момент чуть не упала в обморок, дежурившие врачи отвели её в трапезную храма и помогли прийти в себя. В момент, когда гроб опускали в могилу, мать Красилова громко закричала: "Нет!"

Умерший Пухляш из Little Big был членом масонской ложи
Умерший Пухляш из Little Big был членом масонской ложи

Напомним, 18 декабря в своей московской квартире умер танцор и шоумен Дмитрий Красилов, известный по клипу группы Little Big. Ему было 29 лет. Причиной смерти мог стать сердечный приступ. По словам друзей, Красилов не ограничивал себя в еде и алкоголе, зная о проблемах с сердцем. 22 декабря с артистом простились в Москве.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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