Маме Пухляша из Little Big стало плохо на его могиле

Российского танцора и шоумена Дмитрия Красилова, известного публике как Пухляш из Little Big, похоронили в родном Заринске Алтайского края, его мать едва не лишилась чувств прямо на кладбище. Об этом пишет kp.ru.

Женщина пришла с венком с траурной лентой: "Сынуля-Димуля, я тебя очень люблю". Она не отходила от гроба сына и в какой-то момент чуть не упала в обморок, дежурившие врачи отвели её в трапезную храма и помогли прийти в себя. В момент, когда гроб опускали в могилу, мать Красилова громко закричала: "Нет!"