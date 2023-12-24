Маме Пухляша из Little Big стало плохо на его могиле
Мать умершего шоумена Красилова едва не упала в обморок на похоронах сына
Дмитрий Красилов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Российского танцора и шоумена Дмитрия Красилова, известного публике как Пухляш из Little Big, похоронили в родном Заринске Алтайского края, его мать едва не лишилась чувств прямо на кладбище. Об этом пишет kp.ru.
Дмитрия Красилова похоронили в Алтайском крае. Фото © kp.ru / Олег Укладов
Женщина пришла с венком с траурной лентой: "Сынуля-Димуля, я тебя очень люблю". Она не отходила от гроба сына и в какой-то момент чуть не упала в обморок, дежурившие врачи отвели её в трапезную храма и помогли прийти в себя. В момент, когда гроб опускали в могилу, мать Красилова громко закричала: "Нет!"
Напомним, 18 декабря в своей московской квартире умер танцор и шоумен Дмитрий Красилов, известный по клипу группы Little Big. Ему было 29 лет. Причиной смерти мог стать сердечный приступ. По словам друзей, Красилов не ограничивал себя в еде и алкоголе, зная о проблемах с сердцем. 22 декабря с артистом простились в Москве.