Друзья вспомнили пророческие слова Пухляша из клипа Little Big о смерти

Танцор Дмитрий Пухляш Красилов, найденный сегодня мёртвым в своей квартире в Москве, часто говорил друзьям, что долго ему не прожить. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник в окружении Дмитрия.

Покойный танцор имел проблемы с сердцем из-за лишнего веса. При этом в выборе еды и употреблении алкоголя он себя особо не стеснял, рассказал его знакомый.