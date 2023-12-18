Друзья вспомнили пророческие слова Пухляша из клипа Little Big о смерти
SHOT: Дмитрий Пухляш Красилов часто говорил друзьям, что не проживёт долго
Дмитрий Красилов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Танцор Дмитрий Пухляш Красилов, найденный сегодня мёртвым в своей квартире в Москве, часто говорил друзьям, что долго ему не прожить. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник в окружении Дмитрия.
Покойный танцор имел проблемы с сердцем из-за лишнего веса. При этом в выборе еды и употреблении алкоголя он себя особо не стеснял, рассказал его знакомый.
"Иногда после вечеринки мог поехать в ночной клуб, он сильно не напивался, но выпивал. При этом он был трудоголиком — очень много работал", — поделился с SHOT знакомый Красилова.
Ранее Лайф сообщал, что Красилов, засветившийся в клипе Little Big на песню Uno и мгновенно восхитивший россиян, умер в Москве. Позже Лайф выяснил, что предварительной причиной его смерти считают сердечный приступ. Он получил известность после съёмок в клипе группы Little Big Uno в 2020 году. Неформатный, но очевидный пластический талант Дмитрия был сразу оценён зрителем и не только — Forbes назвал его в числе самых перспективных молодых россиян в категории "Искусство". Дороги Little Big и Пухляша в итоге разошлись из-за рекламы, но танцор продолжал радовать поклонников своим творчеством и даже вызвал на батл фонтан.