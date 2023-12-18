"Пухляш" из клипа Little Big Красилов найден мёртвым в Москве
В Москве умер танцор Дмитрий Красилов, которого прославил клип Little Big
Дмитрий Красилов. Обложка © ТАСС / Саша Савельева
Танцор Дмитрий Красилов, засветившийся в клипе Little Big на песню Uno и мгновенно восхитивший россиян, умер в Москве. Ему было всего 29 лет. О трагедии сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на информированные источники.
По их словам, Красилову стало плохо накануне вечером по пути с работы. Сегодня "Пухляша" из клипа Little Big обнаружили мёртвым в квартире.
Красилов получил известность после съёмок в клипе группы Little Big Uno в 2020 году. Неформатный, но очевидный пластический талант Дмитрия был сразу оценён зрителем и не только — Forbes назвал его в числе самых перспективных молодых россиян в категории "Искусство". Дороги Little Big и "Пухляша" в итоге разошлись из-за рекламы, но танцор продолжал радовать поклонников своим творчеством и даже вызвал на батл фонтан.