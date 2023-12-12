Легендарная советская радиоведущая и рекордсменка Гиннесса найдена мёртвой в Москве

Людмила Швецова работала в журналистике на протяжении более чем 50 лет, значительную часть из этого срока она отдала радио "Маяк", пройдя путь от редактора отдела выпуска до старшего редактора космических программ, проработав там до 1987 года. Её материалы публиковались в центральных газетах, журналах "Кругозор", "Огонёк", "Крестьянка", "Полярный круг". Её перу принадлежит книга "Завод и люди". А ещё Швецова была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире женщина, четырежды побывавшая на Северном полюсе. Кроме того, она состояла в Географическом обществе. У покойной было пятеро детей.