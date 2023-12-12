Легендарная советская радиоведущая и рекордсменка Гиннесса найдена мёртвой в Москве
Радиоведущая Людмила Швецова скончалась в Москве на 83-м году жизни
Ведущая радио "Маяк" Людмила Швецова. Обложка © Radio_mohovaya9
В Москве в возрасте 82 лет умерла знаменитая ведущая радио "Маяк" Людмила Швецова. По информации SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
По данным канала, тело Швецовой было обнаружено в её собственной квартире на Юрловском проезде сыном накануне вечером. Никаких признаков неестественной смерти на нём не было.
Людмила Швецова работала в журналистике на протяжении более чем 50 лет, значительную часть из этого срока она отдала радио "Маяк", пройдя путь от редактора отдела выпуска до старшего редактора космических программ, проработав там до 1987 года. Её материалы публиковались в центральных газетах, журналах "Кругозор", "Огонёк", "Крестьянка", "Полярный круг". Её перу принадлежит книга "Завод и люди". А ещё Швецова была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире женщина, четырежды побывавшая на Северном полюсе. Кроме того, она состояла в Географическом обществе. У покойной было пятеро детей.
Ранее Лайф сообщал о том, что соучредитель и член президиума Совета по внешней и оборонной политике, бывший замсекретаря Совета безопасности РФ Николай Рубанов скончался на 80-м году жизни. Должность в СБ РФ он занимал в 1993–1996 годах.