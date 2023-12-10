Умер бывший замсекретаря Совбеза Николай Рубанов

Соучредитель и член президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), бывший замсекретаря Совета безопасности РФ Николай Рубанов скончался на 80-м году жизни. Трагическую новость сообщила пресс-служба СВОП.

"Президиум Совета по внешней и оборонной политике с глубоким прискорбием извещает членов и друзей СВОП, что 7 декабря 2023 года не стало Владимира Арсентьевича Рубанова, одного из отцов-основателей Совета по внешней и оборонной политике, до последних дней участвовавшего в работе нашей организации", — сказано в сообщении.

Рубанов родился в Воронежской области 2 июля 1944 года. После службы в армии и окончания института занимал различные должности в органах государственной безопасности. В 1989 году он был назначен помощником главы МВД СССР, после — зампредом Государственного комитета РСФСР по общественной безопасности и взаимодействию с Министерством обороны и КГБ СССР. С 1991 по 1992 год работал в Аналитическом управлении КГБ, пост заместителя секретаря Совета безопасности России Рубанов занимал в 1993–1996 годах.