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2 декабря, 17:51

Умер Герой СССР, образ которого выбрали для песни "Батяня-комбат"

На 70-м году жизни умер Герой СССР, участник Афганской войны Александр Солуянов

<p>Александр Солуянов. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_2019.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Mihenator</a></p>

Александр Солуянов. Обложка © Wikipedia / Mihenator

В возрасте 69 лет умер Герой Советского Союза, участник войны в Афганистане, генерал-майор Воздушно-десантных войск в отставке Александр Солуянов. Об этом сообщил член центрального правления Союза десантников России Валерий Юрьев.

"Да, умер", — подтвердил он трагическое известие в беседе с ТАСС.

Дата и место похорон Героя СССР пока не известны.

Александр Петрович Солуянов родился 19 декабря 1953 года в селе Пономарёвка Оренбургской области. В 1975 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В годы Афганской войны он активно участвовал в десятках военных операций. В своём подходе к боевым действиям Солуянов всегда находил решения, минимизируя потери сослуживцев, за что в ноябре 1984 года ему и было присвоено звание Героя СССР. Кстати, именно образ Солуянова выбрали для клипа на популярную песню "Батяня-комбат" группы "Любэ". Режиссёр Никита Михалков пригласил его сняться в ролике, но до монтажа так и не дошло, так как кинодеятелю пришлось переключиться на фильм "Сибирский цирюльник". Солуянов, к слову, в интервью СМИ тогда признался, что был рад тому, что так и не стал "батяней-комбатом", так как этот образ, по его мнению, должен остаться собирательным.

Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге умер ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Левской, который оставил свою подпись на стене Рейхстага. Ему было 99 лет.

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Наталья Исакова
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