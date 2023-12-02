Умер Герой СССР, образ которого выбрали для песни "Батяня-комбат"

Александр Петрович Солуянов родился 19 декабря 1953 года в селе Пономарёвка Оренбургской области. В 1975 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В годы Афганской войны он активно участвовал в десятках военных операций. В своём подходе к боевым действиям Солуянов всегда находил решения, минимизируя потери сослуживцев, за что в ноябре 1984 года ему и было присвоено звание Героя СССР. Кстати, именно образ Солуянова выбрали для клипа на популярную песню "Батяня-комбат" группы "Любэ". Режиссёр Никита Михалков пригласил его сняться в ролике, но до монтажа так и не дошло, так как кинодеятелю пришлось переключиться на фильм "Сибирский цирюльник". Солуянов, к слову, в интервью СМИ тогда признался, что был рад тому, что так и не стал "батяней-комбатом", так как этот образ, по его мнению, должен остаться собирательным.