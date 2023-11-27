В Петербурге умер 99-летний ветеран войны, расписавшийся на Рейхстаге

В Петербурге умер ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Левской, который оставил свою подпись на стене Рейхстага. Ему было 99 лет. Об этом сообщили в администрации Тихвинского района Ленинградской области.

"23 ноября 2023 года на сотом году жизни скончался наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер почётного знака "За заслуги перед Тихвинским районом" Фёдор Васильевич Левской", — говорится в сообщении.

Ветеран ВОВ родился в 1924 году, тогда как на фронт отправился в возрасте семнадцати лет, примкнув к формировавшемуся в Тихвине 125-му истребительному батальону НКВД. За время войны он поучаствовал в обороне и освобождении блокадного Ленинграда, прошёл от Украины до Германии, где расписался на стене Рейхстага. Фёдор Левской получил медаль "За отвагу" и орден Красной Звезды.

В администрации района отметили, что ветеран никогда не забывал родной город и всегда приезжал в Тихвин, чтобы в День памяти и скорби почтить память героев, павших в боях за Тихвин в 1941 году.