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12 ноября, 12:53

Умерла единственная участница Сталинградской битвы из Абхазии Валентина Шульгина

В Абхазии в возрасте 101 года умерла ветеран ВОВ Валентина Шульгина

<p>Ветеран ВОВ Валентина Шульгина. Фото © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=IV0Zk1uHUBk&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%A2%D0%92" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телекомпания Абаза-ТВ</a></p>

Ветеран ВОВ Валентина Шульгина. Фото © Youtube / Телекомпания Абаза-ТВ

В возрасте 101 года ушла из жизни Валентина Шульгина — ветеран Великой Отечественной войны и единственная участница битвы за Сталинград родом из Абхазии. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителей Посольства России в республике.

"Не стало Валентины Ефимовны Шульгиной", сообщили агентству в посольстве.

Шульгина прошла войну от начала и до конца, встретив разгром нацистов в столице Германии — Берлине, и оставила собственную подпись на Рейхстаге. До конфликта СССР с фашистами она училась в медицинской фельдшерско-акушерской школе в Омске, а завершив обучение в 1942 году, отправилась на фронт, где до победного конца была командиром санитарного взвода.

За свои заслуги Шульгина получила множество наград. Среди них — медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне", два ордена Красной Звезды (за 1942 и 1944 годы), медаль "За оборону Сталинграда" в 1942 году, "За отвагу" на Курско-Орловской дуге в 1943-м, а также орден Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.

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Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова высказалась о необходимости ежегодно индексировать выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Парламентарий уже направила соответствующее предложение на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Юрий Лысенко
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