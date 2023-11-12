Умерла единственная участница Сталинградской битвы из Абхазии Валентина Шульгина

В возрасте 101 года ушла из жизни Валентина Шульгина — ветеран Великой Отечественной войны и единственная участница битвы за Сталинград родом из Абхазии. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителей Посольства России в республике.

"Не стало Валентины Ефимовны Шульгиной", — сообщили агентству в посольстве.

Шульгина прошла войну от начала и до конца, встретив разгром нацистов в столице Германии — Берлине, и оставила собственную подпись на Рейхстаге. До конфликта СССР с фашистами она училась в медицинской фельдшерско-акушерской школе в Омске, а завершив обучение в 1942 году, отправилась на фронт, где до победного конца была командиром санитарного взвода.

За свои заслуги Шульгина получила множество наград. Среди них — медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне", два ордена Красной Звезды (за 1942 и 1944 годы), медаль "За оборону Сталинграда" в 1942 году, "За отвагу" на Курско-Орловской дуге в 1943-м, а также орден Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.