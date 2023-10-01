Утерянная медаль "За боевые заслуги" вернулась в семью ветерана ВОВ через 80 лет

Житель Барнаула два года искал потомков участника Великой Отечественной войны, медаль которого случайно нашёл в траве. О счастливом финале истории рассказал SHOT.

Житель Барнаула нашёл медаль "За боевые заслуги" и вернул потомкам ветерана ВОВ. Видео © t.me / SHOT

"Шёл по улице, увидел, что-то блестит. Думал, что это блестит денежка там. Но оказалось совсем не денежка, а медаль "За боевые заслуги". Я захотел установить, кому она принадлежит, чтобы в дальнейшем вернуть родственникам", — рассказал Михаил Глазырин.

На обратной стороне медали был индивидуальный номер. Два года мужчина устанавливал по нему владельца среди трёх миллионов ветеранов, которым вручали такие награды. Сначала предполагалось, что получатель медали родом из Белоруссии. Но внезапно выяснилось, что последняя цифра в номере перебита, а значит поиски придётся начинать снова.

Криминалисты помогли Глазырину определить настоящий номер. Тогда и оказалось, что медаль принадлежит Ивану Смирнову, командиру отделения 1-го гвардейского стрелкового полка 1-й гвардейской мотострелковой бригады 2-го Белорусского фронта гвардии. Ветеран освобождал Белоруссию, Украину, участвовал в сражениях под Москвой.

Но по найденному адресу в Омской области герой войны больше не проживал. Тогда Глазырин разместил пост в Сети. Через несколько дней ему позвонил внук ветерана. Вместе с сестрой он приехал в Барнаул за наградой дедушки. Семья рассказала, что медаль пропала в 1943 году на поле боя. Иван Смирнов был ранен, очнулся в госпитале, но награду у себя не нашёл. Поиски и обращения в военкомат не помогли. И только сейчас — через 80 лет — медаль вернулась к потомкам героя.