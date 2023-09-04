В России мемориалы ВОВ будут ремонтировать по упрощённому порядку

Памятники Великой Отечественной войны, относящиеся к объектам культурного наследия российских народов, начнут ремонтировать в упрощённом порядке с весны 2024 года. Об этом газете "Известия" рассказала автор инициативы, глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Законопроект уже получил правительственную поддержку в первом чтении вместе с комментариями. Второе и третье чтения состоятся в начале осенней сессии.

"Потом понадобится время правительству на составление нормативных актов. К весне всё должно заработать. Как раз когда начинается активный ремонт памятников", — пообещала Ямпольская.

На данный момент, чтобы провести хотя бы небольшой ремонт на подобных объектах, необходимо собрать научно-проектную документацию, затем провести историко-культурную экспертизу и получить разрешение — всё это довольно затратно. Если законопроект вступит в силу, для проведения реконструкции будет достаточно сообщить о планируемых процедурах в органы охраны.

Также законопроект предполагает выделение отдельного раздела в реестре объектов культурного наследия народов РФ, посвящённого мемориалам Великой Отечественной войны. Это позволит определить конкретное число этих памятников истории и культуры. На данный момент, по оценкам специалистов, в России находится 80–100 тысяч таких монументов.