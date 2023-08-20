Мэр Одессы встал на защиту памятника Пушкину
Мэр Труханов против сноса памятника Пушкину, но решение примут одесситы
Мэр Одессы Геннадий Труханов вступился за памятник поэту Александру Пушкину, который активисты предлагают снести как символ русского мира. Слова чиновника приводит украинское издание "Страна".
"Пушкин — это известный поэт. Его любят, уважают как украинцы, так и во всём мире. Этот памятник установлен на средства общины, собирали на него средства одесситы и устанавливали одесситы", — пояснил он.
Труханов подчеркнул, что не считает нужным убирать памятник, однако хочет вынести вопрос на обсуждение общественности, чтобы одесситы сами решили судьбу Пушкина.
Ранее сообщалось, что в Одессе украинские вандалы изуродовали мемориальную доску на музее поэта и писателя Александра Пушкина. Они закрасили краской всю надпись, выкрикивая при этом нацистские лозунги.