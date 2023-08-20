Мэр Одессы Геннадий Труханов вступился за памятник поэту Александру Пушкину, который активисты предлагают снести как символ русского мира. Слова чиновника приводит украинское издание "Страна".

"Пушкин — это известный поэт. Его любят, уважают как украинцы, так и во всём мире. Этот памятник установлен на средства общины, собирали на него средства одесситы и устанавливали одесситы", — пояснил он.

Труханов подчеркнул, что не считает нужным убирать памятник, однако хочет вынести вопрос на обсуждение общественности, чтобы одесситы сами решили судьбу Пушкина.