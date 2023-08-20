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Опубликовано 20 августа 2023, 12:18
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Мэр Одессы встал на защиту памятника Пушкину

Мэр Труханов против сноса памятника Пушкину, но решение примут одесситы

Памятник Пушкину в Одессе. Фото © Wikipedia / Wadco2

Памятник Пушкину в Одессе. Фото © Wikipedia / Wadco2

Мэр Одессы Геннадий Труханов вступился за памятник поэту Александру Пушкину, который активисты предлагают снести как символ русского мира. Слова чиновника приводит украинское издание "Страна".

"Пушкин — это известный поэт. Его любят, уважают как украинцы, так и во всём мире. Этот памятник установлен на средства общины, собирали на него средства одесситы и устанавливали одесситы", — пояснил он.

Труханов подчеркнул, что не считает нужным убирать памятник, однако хочет вынести вопрос на обсуждение общественности, чтобы одесситы сами решили судьбу Пушкина.

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Ранее сообщалось, что в Одессе украинские вандалы изуродовали мемориальную доску на музее поэта и писателя Александра Пушкина. Они закрасили краской всю надпись, выкрикивая при этом нацистские лозунги.

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Татьяна Миссуми
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