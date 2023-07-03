Вандалы закрасили мемориальную доску на музее Пушкина в Одессе

В Одессе украинские вандалы изуродовали мемориальную доску на музее поэта и писателя Александра Пушкина. Они закрасили краской всю надпись, выкрикивая при этом нацистские лозунги. Кадры появились в Сети.

Вандалы закрасили мемориальную доску на музее А.С. Пушкина в Одессе. Видео © t.me / ganul93

К табличке подошли двое мужчин. Один вёл съёмку, второй с помощью баллончика закрашивал чёрной краской памятную надпись. Сам музей посвящён творчеству и жизни Пушкина в 1823–1824 годах во время южной ссылки. Раньше там находилась гостиница, где и проживал великий классик.