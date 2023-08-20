На Украине снесли памятник Мичурину

На Украине в селе Михновцы Лубенского района Полтавской области демонтирован бюст русского и советского учёного-биолога Ивана Мичурина. Этим похвастались в telegram-канале "Деколонизация. Украина".

А в конце июля власти города Каменское Днепропетровской области под давлением общественности убрали бюст бывшего руководителя СССР Леонида Брежнева с центрального проспекта Свободы. Его было решено перенести на территорию местного исторического музея.