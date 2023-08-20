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20 августа, 09:57

На Украине снесли памятник Мичурину

В Полтавской области Украины демонтировали памятник Мичурину

<p>Демонтаж памятника Мичурину в селе Михновцы Полтавской области Украины. Обложка © T.me / "Деколонізація. Україна"</p>

Демонтаж памятника Мичурину в селе Михновцы Полтавской области Украины. Обложка © T.me / "Деколонізація. Україна"

На Украине в селе Михновцы Лубенского района Полтавской области демонтирован бюст русского и советского учёного-биолога Ивана Мичурина. Этим похвастались в telegram-канале "Деколонизация. Украина".

"Михновцы возле Лубен Полтавской области. Демонтирован памятник Мичурину. Продолжение следует", сказано в публикации.

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А в конце июля власти города Каменское Днепропетровской области под давлением общественности убрали бюст бывшего руководителя СССР Леонида Брежнева с центрального проспекта Свободы. Его было решено перенести на территорию местного исторического музея.

Юрий Лысенко
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