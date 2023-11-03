Ветеранам Великой Отечественной хотят ежегодно повышать выплаты к 9 Мая

Депутат Госдумы Яна Лантратова высказалась о необходимости ежегодно индексировать выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Парламентарий уже направила соответствующее предложение на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

По её словам, ветеранские выплаты следует индексировать соразмерно росту инфляции: сейчас они составляют 10 тысяч рублей, а с учётом роста цен их ценность сократилась примерно на треть.

"Предлагается в 2024 году провести индексацию данной выплаты в размере суммарной инфляции с 9 мая 2019 года по 8 мая 2024 года, а в дальнейшем осуществлять ежегодную индексацию", — приводит слова Лантратовой RT.