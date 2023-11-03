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Опубликовано 3 ноября 2023, 12:29

Ветеранам Великой Отечественной хотят ежегодно повышать выплаты к 9 Мая

Депутат Лантратова: Надо ежегодно индексировать выплаты ветеранам ко Дню Победы

Депутат Госдумы Яна Лантратова высказалась о необходимости ежегодно индексировать выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Парламентарий уже направила соответствующее предложение на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

По её словам, ветеранские выплаты следует индексировать соразмерно росту инфляции: сейчас они составляют 10 тысяч рублей, а с учётом роста цен их ценность сократилась примерно на треть.

"Предлагается в 2024 году провести индексацию данной выплаты в размере суммарной инфляции с 9 мая 2019 года по 8 мая 2024 года, а в дальнейшем осуществлять ежегодную индексацию", — приводит слова Лантратовой RT.

Стало известно, какая выплата от государства скоро вырастет в два раза
Стало известно, какая выплата от государства скоро вырастет в два раза

Ранее Лайф писал, что московским ветеранам выплатят по 40 тысяч рублей. Столичный мэр Сергей Собянин утвердил соответствующие выплаты, которые будут направлены инвалидам и участникам ВОВ в связи с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Деньги получат 1,9 тысячи человек.

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Агентство городских новостей "Москва"/ Сергей Ведяшкин

Ян Поланин
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