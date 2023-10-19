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19 октября, 11:02

Московским ветеранам выплатят по 40 тыс. рублей к годовщине битвы под столицей

Собянин утвердил выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой

Столичный мэр Сергей Собянин постановил единовременно выплатить ветеранам по 40 тысяч рублей в связи с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

"Выплату получат 1,9 тысячи человек: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также участники обороны Москвы", — уточнила пресс-служба столичного градоначальника.

В частности, речь идёт о гражданах, которые были награждены медалью "За оборону Москвы", участниках строительства оборонительных рубежей под столицей, работниках предприятий, организаций и учреждений, военнослужащих, учащихся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, а также работавших в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942-го.

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Ранее Лайф рассказывал, что правительство утвердило новый порядок ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий. Так, теперь уже после первого обращения будет начисляться полный размер ежемесячной выплаты без удержания НСУ — набора социальных услуг.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Николь Вербер
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