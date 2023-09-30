В России ввели новый порядок ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий

Правительство РФ утвердило новый порядок ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий. Согласно решению, при первом обращении будет начисляться полный размер ежемесячной выплаты без удержания набора социальных услуг (НСУ). Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

"Теперь при первом обращении ветеранам будет назначаться ежемесячная денежная выплата в полном размере: без удержания НСУ", — сказано в сообщении.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте нормативно-правовых актов. Уточняется, что до введённых изменений ветеран боевых действий получал ежемесячную денежную выплату с вычетом стоимости набора соцуслуг.

Для отказа от получения НСУ в натуральной форме необходимо было отдельно писать заявление в Социальный фонд. В набор входят лекарства, путёвки на лечение в санаториях, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.