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Регион
Опубликовано 21 сентября 2023, 19:02
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Выплаты ветеранам СВО теперь будут назначать без заявлений

Кабмин утвердил постановление о назначении выплат ветеранам СВО без заявлений

Правительство России утвердило проект постановления, согласно которому ежемесячные денежные выплаты ветеранам СВО будут назначаться автоматически, то есть без каких-либо заявлений. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте нормативно-правовых актов.

"Ежемесячная выплата гражданам из числа ветеранов боевых действий, принимающим участие (содействующим выполнению задач) в СВО, устанавливается без подачи заявления со дня признания гражданина ветераном боевых действий на основании сведений об оформлении соответствующего удостоверения единого образца", — говорится в постановлении.

Такие удостоверения, как пояснили в кабмине, будут предоставляться Фондом пенсионного и социального страхования РФ, а также федеральными органами исполнительной власти. Отметим, что прежде для назначения выплаты ветеранам СВО необходимо было подать заявление онлайн через портал "Госуслуги" или же идти лично в отделение Соцфонда и МФЦ.

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Ранее президент РФ Владимир Путин призвал предоставить равные права всем участникам СВО. Как подчеркнул глава государства, военные и члены их семей должны быть обеспечены всеми льготами, включая статус ветерана боевых действий. Это вопрос справедливости, указал президент.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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