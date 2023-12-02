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Регион
Опубликовано 2 декабря 2023, 09:33
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Снявшийся в клипе на песню "Тает лёд" россиянин погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб герой клипа на песню "Тает лёд" группы "Грибы" Денис Степанов

Денис Степанов. Обложка © Telegram / Владимир Уйба

Денис Степанов. Обложка © Telegram / Владимир Уйба

В зоне спецоперации (СВО) на Украине погиб Денис Степанов, который прославился благодаря клипу на песню "Тает лёд" украинской группы "Грибы". Об этом сообщает глава Республики Коми Владимир Уйба.

В начало клипа группа "Грибы" вставила интервью с Денисом Степановым, которое было записано ещё в 90-х. Видео © YouTube / KinoMost

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким рядового Дениса Владимировича Степанова. <...> Вечная память защитникам Родины, вечная им слава", — написал он в телеграм-канале.

В Вооружённых силах России Степанов служил помощником гранатомётчика стрелкового отделения. Прощание с бойцом прошло в его родной Ухте. Обстоятельства его гибели не раскрываются.

Денис Степанов стал известен благодаря отрывку из передачи о подростках Северодвинска, снятой в 1994 году. Фрагмент со Степановым, где он рассказывает о своей первой любви, ради шутки вставила в начало своего клипа на песню "Тает лёд" группа "Грибы". За шесть лет ролик собрал более 268 миллионов просмотров на YouTube. Отметим, что в 2017 году группа "Грибы" прекратила своё существование.

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Наталья Демьянова
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