Снявшийся в клипе на песню "Тает лёд" россиянин погиб в зоне СВО
В зоне СВО погиб герой клипа на песню "Тает лёд" группы "Грибы" Денис Степанов
Денис Степанов. Обложка © Telegram / Владимир Уйба
В зоне спецоперации (СВО) на Украине погиб Денис Степанов, который прославился благодаря клипу на песню "Тает лёд" украинской группы "Грибы". Об этом сообщает глава Республики Коми Владимир Уйба.
В начало клипа группа "Грибы" вставила интервью с Денисом Степановым, которое было записано ещё в 90-х. Видео © YouTube / KinoMost
"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким рядового Дениса Владимировича Степанова. <...> Вечная память защитникам Родины, вечная им слава", — написал он в телеграм-канале.
В Вооружённых силах России Степанов служил помощником гранатомётчика стрелкового отделения. Прощание с бойцом прошло в его родной Ухте. Обстоятельства его гибели не раскрываются.
Денис Степанов стал известен благодаря отрывку из передачи о подростках Северодвинска, снятой в 1994 году. Фрагмент со Степановым, где он рассказывает о своей первой любви, ради шутки вставила в начало своего клипа на песню "Тает лёд" группа "Грибы". За шесть лет ролик собрал более 268 миллионов просмотров на YouTube. Отметим, что в 2017 году группа "Грибы" прекратила своё существование.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества корреспондента телеканала "Россия-24" Бориса Максудова. Он скончался от осколочных ран, полученных в ходе удара дрона ВСУ по группе российских журналистов в Запорожской области. По нашим данным, беспилотник сбросил на журналиста мину ВОГ. У Максудова было несколько открытых переломов и сильная кровопотеря.