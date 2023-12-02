Снявшийся в клипе на песню "Тает лёд" россиянин погиб в зоне СВО

Денис Степанов стал известен благодаря отрывку из передачи о подростках Северодвинска, снятой в 1994 году. Фрагмент со Степановым, где он рассказывает о своей первой любви, ради шутки вставила в начало своего клипа на песню "Тает лёд" группа "Грибы". За шесть лет ролик собрал более 268 миллионов просмотров на YouTube. Отметим, что в 2017 году группа "Грибы" прекратила своё существование.