Сильная кровопотеря и переломы: Источник сообщил подробности гибели военкора Максудова

Военный корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, получивший ранения при съёмке репортажа, умер, не приходя в сознание. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, украинский дрон сбросил на журналиста мину ВОГ. У Максудова была сильная кровопотеря и несколько открытых переломов. Он скончался во время транспортировки в госпиталь в Джанкое.