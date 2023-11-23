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23 ноября, 07:45

Сильная кровопотеря и переломы: Источник сообщил подробности гибели военкора Максудова

SHOT: Корреспондент Максудов умер из-за осколочных ранений после сброса ВОГа

Военный корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, получивший ранения при съёмке репортажа, умер, не приходя в сознание. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, украинский дрон сбросил на журналиста мину ВОГ. У Максудова была сильная кровопотеря и несколько открытых переломов. Он скончался во время транспортировки в госпиталь в Джанкое.

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Напомним, вчера ВСУ с помощью беспилотника атаковали российских журналистов, которые снимали репортаж на Запорожском направлении. В результате корреспондент Борис Максудов получил осколочные ранения. Сегодня же стало известно о его смерти.

Обложка ©

VK / Борис Максудов

Матвей Константинов
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