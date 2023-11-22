Первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила посмертно наградить актрису и хореографа Полину Меньших, которая погибла при обстреле ВСУ в Донбассе. Парламентарий подчеркнула, что артистка сознательно рисковала собственной жизнью, поэтому её поступок по праву можно считать героическим.

"Полина — уникальный случай. Она сознательно рисковала жизнью. Это героический поступок, который должен быть отмечен", — приводит телеканал "360" слова Драпеко.

Депутат также отметила, что волонтёры и артисты, приезжающие в зону спецоперации, подвергают себя смертельному риску, поэтому их важно поощрять за это ещё при жизни.