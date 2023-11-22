В Госдуме призвали посмертно наградить погибшую в Донбассе актрису Меньших
Депутат Драпеко заявила о необходимости посмертно наградить актрису Меньших
Погибшая при обстреле ВСУ актриса Полина Меньших. Обложка © VK / CELTIC WIND • АНСАМБЛЬ ИРЛАНДСКОГО ТАНЦА
Первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила посмертно наградить актрису и хореографа Полину Меньших, которая погибла при обстреле ВСУ в Донбассе. Парламентарий подчеркнула, что артистка сознательно рисковала собственной жизнью, поэтому её поступок по праву можно считать героическим.
"Полина — уникальный случай. Она сознательно рисковала жизнью. Это героический поступок, который должен быть отмечен", — приводит телеканал "360" слова Драпеко.
Депутат также отметила, что волонтёры и артисты, приезжающие в зону спецоперации, подвергают себя смертельному риску, поэтому их важно поощрять за это ещё при жизни.
Напомним, в воскресенье, 19 ноября, российская актриса Полина Меньших погибла в Донбассе при обстреле со стороны ВСУ. По словам очевидцев, одной ракетой разбило машины волонтёров, второй — гримёрку с артистами и сцену. Меньших была руководителем театра "Нежень", хореографом, режиссёром и драматургом. Ей было всего 40 лет.