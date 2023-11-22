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22 ноября, 10:40

"Героический поступок": В Госдуме призвали посмертно наградить погибшую в Донбассе актрису Меньших

Депутат Драпеко заявила о необходимости посмертно наградить актрису Меньших

<p>Погибшая при обстреле ВСУ актриса Полина Меньших. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85,%20&c%5Bsection%5D=auto&z=photo-214663704_457239234/wall1729186_15135" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CELTIC WIND • АНСАМБЛЬ ИРЛАНДСКОГО ТАНЦА</a></p>

Погибшая при обстреле ВСУ актриса Полина Меньших. Обложка © VK / CELTIC WIND • АНСАМБЛЬ ИРЛАНДСКОГО ТАНЦА

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила посмертно наградить актрису и хореографа Полину Меньших, которая погибла при обстреле ВСУ в Донбассе. Парламентарий подчеркнула, что артистка сознательно рисковала собственной жизнью, поэтому её поступок по праву можно считать героическим.

"Полина — уникальный случай. Она сознательно рисковала жизнью. Это героический поступок, который должен быть отмечен", — приводит телеканал "360" слова Драпеко.

Депутат также отметила, что волонтёры и артисты, приезжающие в зону спецоперации, подвергают себя смертельному риску, поэтому их важно поощрять за это ещё при жизни.

"Зажигала сердца людей": Знакомый рассказал о погибшей в Донбассе актрисе Меньших

"Зажигала сердца людей": Знакомый рассказал о погибшей в Донбассе актрисе Меньших

Напомним, в воскресенье, 19 ноября, российская актриса Полина Меньших погибла в Донбассе при обстреле со стороны ВСУ. По словам очевидцев, одной ракетой разбило машины волонтёров, второй — гримёрку с артистами и сцену. Меньших была руководителем театра "Нежень", хореографом, режиссёром и драматургом. Ей было всего 40 лет.

Наталья Исакова
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