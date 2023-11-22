Российская актриса, хореограф и режиссёр Полина Меньших, погибшая при обстреле ВСУ в Донбассе, была абсолютно преданна своему делу и умела зажигать сердца людей. Об этом рассказал знакомый артистки Сергей Анохин.

"Что всегда выделяло её среди множества других, это абсолютная преданность своему делу. Это давало ей необычайную силу зажигать сердца людей и создавать что-то новое, до этого не существовавшее", — рассказал он телеканалу "360".

Анохин выразил соболезнования близким, друзьям и ученикам Полины Меньших, подчеркнув, что они смогут продолжить её дело и сохранить её наследие.