Знакомый рассказал о погибшей в Донбассе актрисе Меньших
Знакомый погибшей в Донбассе актрисы Меньших заявил, что она была преданна делу
Погибшая при обстреле ВСУ актриса Полина Меньших. Обложка © VK / Театр-студия "Портал"
Российская актриса, хореограф и режиссёр Полина Меньших, погибшая при обстреле ВСУ в Донбассе, была абсолютно преданна своему делу и умела зажигать сердца людей. Об этом рассказал знакомый артистки Сергей Анохин.
"Что всегда выделяло её среди множества других, это абсолютная преданность своему делу. Это давало ей необычайную силу зажигать сердца людей и создавать что-то новое, до этого не существовавшее", — рассказал он телеканалу "360".
Анохин выразил соболезнования близким, друзьям и ученикам Полины Меньших, подчеркнув, что они смогут продолжить её дело и сохранить её наследие.
Напомним, 19 ноября российская актриса Полина Меньших погибла в Донбассе при обстреле со стороны ВСУ. По данным СМИ, украинские войска одной ракетой "разбили машины волонтёров, второй — гримёрку с артистами и сцену". Меньших была руководителем театра "Нежень", хореографом, режиссёром и драматургом. Ей было 40 лет.