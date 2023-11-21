Российская актриса погибла при обстреле ВСУ в Донбассе

Российская актриса Полина Меньших погибла в Донбассе при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщается на странице театра-студии "Портал" во "ВКонтакте".

"С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий "Последнего испытания" ("Леге артис"), погибла на выступлении в Донбассе в результате обстрела", — сообщили в театре.

Трагедия произошла 19 сентября. В театре отметили, что концерт "Последнего испытания" 9 декабря будет посвящён памяти артистки.