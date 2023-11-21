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21 ноября, 19:01
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Российская актриса погибла при обстреле ВСУ в Донбассе

Российская актриса Полина Меньших погибла при обстреле ВСУ в Донбассе

<p>Погибшая при обстреле ВСУ актриса Полина Меньших. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-199198325_919" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Театр-студия "Портал"</a></p>

Погибшая при обстреле ВСУ актриса Полина Меньших. Обложка © VK / Театр-студия "Портал"

Российская актриса Полина Меньших погибла в Донбассе при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщается на странице театра-студии "Портал" во "ВКонтакте".

"С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий "Последнего испытания" ("Леге артис"), погибла на выступлении в Донбассе в результате обстрела", — сообщили в театре.

Трагедия произошла 19 сентября. В театре отметили, что концерт "Последнего испытания" 9 декабря будет посвящён памяти артистки.

Полина Меньших приехала с концертом в посёлок Старобешево в ДНР к российским военным на День ракетных войск и артиллерии. "Российская газета" со ссылкой на очевидцев пишет, что одной ракетой "разбили машины волонтёров, второй — гримёрку с артистами и сцену". Меньших была руководителем театра "НЕЖЕНь", хореографом, режиссёром и драматургом. Ей было 40 лет.

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Ранее Лайф писал, что при ударе дрона ВСУ под Белгородом были ранены журналист Sputnik 29-летний Хайбар Акифи и его жена Олеся Акифи. Их маленькая дочь, а также родители женщины погибли. 16 октября их похоронили.

Никита Никонов
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